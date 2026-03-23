Óbito
Muere Carrie Anne Fleming, actriz de 'Supernatural' y 'iZombie', a los 51 años
La intérprete canadiense falleció a causa de complicaciones derivadas de un cáncer de mama
EFE
La actriz canadiense Carrie Anne Fleming, conocida por sus papeles en las series 'iZombie' y 'Supernatural', ha fallecido a los 51 años, según informó el medio Variety.
La intérprete murió el pasado 26 de febrero en Sidney, en la provincia canadiense de Columbia Británica, como consecuencia de complicaciones derivadas de un cáncer de mama, según confirmó a la revista su compañero de reparto en 'Supernatural' Jim Beaver.
Fleming, de 51 años, desarrolló una carrera de más de tres décadas en cine y televisión. Entre sus trabajos más reconocidos figura su papel como Karen Singer en la serie 'Supernatural' (2005-2020), donde interpretó a la esposa del personaje Bobby Singer, y como Candy Baker en 'iZombie' (2015-2019), un personaje recurrente a lo largo de varias temporadas.
También apareció en muchas producciones televisivas como 'Smallville', 'Supergirl' o 'The L Word', así como en películas como 'Good Luck Chuck' y 'Married Life'.
Fleming inició su carrera en los años noventa y logró consolidarse como una actriz habitual en televisión, especialmente en producciones de corte fantástico. La actriz deja una hija.
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