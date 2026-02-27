Cine, series, redes, noticias y política: alarma ante el efecto Trump del triunfo de Paramount sobre Netflix en la guerra por Warner

Siempre ha estado claro que la guerra entre Netflix y Paramount Skydance por Warner Bros. Discovery era mucho más que una pelea de impacto en el mundo audiovisual. Una vez que la plataforma de streaming coliderada por Ted Sarandos y Greg Peters anunció el jueves que se retiraba de la puja por el histórico estudio, el impacto de lo sucedido, en Hollywood y mucho más allá, se hace más transparente.

Quien ha ganado en este duelo, gracias a una oferta de 31 dólares por acción, es David Ellison, hijo de Larry Ellison, el fundador de Oracle que es también megadonante de Donald Trump. Sin rival ahora para hacerse con el icónico estudio, con HBO y con cadenas de cable que incluyen CNN, la alianza familiar con el presidente de Estados Unidos es cada vez más importante.

Aunque aún es necesario que los reguladores tanto de EEUU como de Europa den luz verde a la operación, aumenta el temor a una expansión del control politizado en un emporio que tiene ya un 15% de la operación en EEUU de Tik Tok y que ha dejado ya sentir la inyección de conservadurismo en otras propiedades que ha adquirido. En ninguna ha sido tan obvio como en la cadena CBS, donde se intensifica la presión de voces críticas como las del cómico Stephen Colbert, cuyo programa acabará en mayo, a la vez que se ha hecho un cerrado giro a la derecha en las noticias, a cuyo frente se ha puesto a Bari Weiss.

Se palpa el miedo a un giro similar en CNN, una de las cadenas que a Trump más le gusta criticar como 'noticias falsas', más en un año de elecciones. Pero en el canal hay llamadas a la calma, por ahora. Fred Thompson, presidente de CNN, ha dicho a los trabajadores: "no quiero llegar a conclusiones hasta que sepamos más”,

Dinero y política

La resolución de la lucha entre Netflix y Paramount ha sido, sobre el papel, una determinada por el dinero. De hecho el jueves, cuando Sarandos y Peters anunciaron que no harían una contraoferta a la última de Paramount Skydance, dijeron en su comunicado que la transacción que ellos se plantearon, que se centraba en los estudios de cine y el catálogo de Warner y en HBO pero dejaba fuera de la compra CNN y otros canales, “siempre fue un “estaría bien tenerlo” al precio adecuado, no un “hay que tenerlo” a cualquier precio”.

Sarandos y Peters apelaron a su “disciplina” de gasto pero no se puede negar el determinante componente político en lo acontecido. Hace tiempo que la Casa Blanca, donde Sarandos tuvo el jueves reuniones “cordiales” con representantes del Departamento de Justicia, había lanzado señales con más y menos sutileza que exponían su preferencia por Paramount Skydance. Y esta misma semana el propio Trump urgía públicamente a Netflix a sacar de su junta a Susan Rice, que en el gobierno de Barack Obama fue embajadora ante la ONU y asesora de seguridad nacional.

Los demócratas han lanzado sus alarmas y una de las más determinantes puede ser la del fiscal general de California, Robert Bonta, que ha recordado que la operación de compra no está aprobada aún y ha anunciado la apertura de una investigación.

En Washington los progresistas están también alerta. La senadora Elizabeth Warren ha dicho que la adquisición de Warner Bros Discovery por Paramount Skydance sería “un desastre” en términos monopolísticos y ha advertido: “Un puñado de milmillonarios alineados con Trump están intentando tomar el control de lo que se ve y cobrar el precio que quieran”. Su compañero de filas Adam Schiff, por su parte, ha reclamado que la operación de compra se someta al “nivel más alto de escrutinio, libre de influencia política de la Casa Blanca, para determinar el impacto en puestos de trabajo, libertad de expresión y el futuro de una de las grandes exportaciones” de EEUU.

El nuevo ‘monstruo’

Paramount Skydance está tan confiada en que obtendrá la luz verde necesaria que ha incluido en su oferta 7.000 millones de dólares que pagará a Warner Bros. Discovery si el acuerdo no culmina y también el pago de 2.800 millones a Netflix que el estudio deberá hacer por romper el preacuerdo que habían sellado en diciembre. Además, la compañía de Ellison empezará a pagar en octubre de este año cada trimestre un extra por acción mientras no se cierre el pacto que inicialmente iba a desembolsar a partir de enero de 2027.

Si esa confianza se traduce en la compra Paramount Skydance, que nació de una fusión el pasado agosto, dará un paso de gigante que le convertirá en uno de los actores principales en el mundo audiovisual, mediático e informativo

Tendrá un estudio icónico como Warner Bros con franquicias como las de Harry Potter, El señor de los anillos y el universo de DC Comics y personajes animados como Scooby-Doo, los Picapierda o Bugs Bunny así como un catálogo con clásicos como ‘Casablanca’, ‘El mago de Oz’ y ‘Lo que el viento se llevó’.

Noticias relacionadas

En cable, además de CNN, ganará canales como Eurosport, Turner Classic Movies, Cartoon Network, Food Network, TNT, TBS o Animal Planet.