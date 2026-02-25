Christophe Leribault, presidente del palacio de Versalles, nuevo director de el Louvre

El presidente del palacio de Versalles, Christophe Leribault, fue nombrado este miércoles como nuevo presidente del Louvre en sustitución de Laurence des Cars, quien dimitió ayer tras la crisis que ha vivido la institución desde el robo de joyas del pasado octubre.

Leribault, conservador e historiador del arte de 62 años, estaba al frente de Versalles desde marzo de 2024 y deberá hacer frente a desafíos "importantes", explicó la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, en una rueda de prensa tras la reunión semanal del Consejo de Ministros.

Bregeon mencionó como principales misiones del nuevo presidente del museo mejorar la seguridad y modernizarlo, además de dar continuidad al megaproyecto de reforma 'Louvre – Nouvelle Renaissance' (Louvre - Nuevo Renacimiento), anunciado a comienzos de 2025 después de que la propia Des Cars alertara de la "obsolescencia inquietante" de las instalaciones.

La nominación de Leribault se produjo en paralelo a la designación de Annick Lemoine, hasta ahora directora del Petit Palais de París, para ponerse al frente de los museos de Orsay y de l’Orangerie, que están agrupados dentro de la misma institución pública.

"Son perfiles muy sólidos, de confianza, reconocidos por sus pares. Sabrán continuar y consolidar las políticas puestas en marcha por sus predecesores, todo con una visión y aportando serenidad a las instituciones de las que estarán a cargo", indicó la portavoz del Ejecutivo.

Durante el Consejo de Ministros, el presidente francés, Emmanuel Macron, subrayó su confianza en Laurence des Cars, a quien planea confiarle una misión para incrementar la cooperación entre los grandes museos de los países del G7, en el marco de la presidencia francesa este año, tal y como había anunciado ayer el Elíseo al hacer pública su dimisión.

La trayectoria de Leribault, que inició su carrera en 1989, incluye cargos de responsabilidad en instituciones como el museo Carnavalet, el museo Eugène Delacroix o en el propio Louvre, dentro del departamento de artes gráficas.

En Versalles, que en 2025 llegó a 8,4 millones de visitantes, ha destacado por su trabajo para equilibrar el legado de Luis XIV con periodos históricos menos conocidos. También ha mejorado la experiencia de visita, diversificó las exposiciones e integrado la inteligencia artificial (IA).

"Sobre todo, ha sabido responder a los retos de la conservación y la preservación del patrimonio, así como a los desafíos que plantea un número cada vez mayor de visitantes", destacó el Ministerio de Cultura francés en un comunicado posterior al anuncio en el Consejo de Ministros.

Con ese bagaje, en el Louvre su prioridad será, según el departamento de Cultura, "reforzar la seguridad y protección del edificio, las colecciones y las personas, restablecer un clima de confianza y llevar a cabo, junto con todos los equipos, las transformaciones necesarias en el museo".

El Gobierno francés busca así abrir un nuevo capítulo en el museo más visitado del mundo, con casi 9 millones de visitantes anuales, tras la crisis de imagen que ocasionó el robo de joyas del 19 de octubre de 2025, en el que se sustrajeron piezas de la Corona francesa de un valor incalculable que aún no han podido ser recuperadas, pese al arresto de los presuntos autores materiales.

Ese incidente estuvo lejos de ser la única complicación, ya que en realidad el suceso reveló grandes deficiencias de seguridad, que se unían a las voces de alerta que ya había dado Des Cars sobre la obsolescencia de las instalaciones en general.

En concreto, en los meses posteriores el museo hizo frente a inundaciones, huelgas, cierre de salas por fragilidad de las vigas e incluso a una redada por una trama de fraude con las entradas y los guías turísticos.