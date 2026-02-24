Sanremo arranca con dos cantantes que renunciarán a Eurovisión y un tercero que le ha dedicado una nana a una niña muerta en Gaza

Las controversias y denuncias contra Israel por sus operaciones contra la población palestina irrumpen nuevamente en el Festival de Sanremo, el principal certamen musical de Italia, habitualmente con audiencias descomunales y que este año inicia este martes. Según han adelantado los propios implicados, dos de los artistas en concurso han decidido que, en caso de ganar la 76 edición de la competición italiana, renunciarán a representar al país en el próximo Festival de Eurovisión, donde la presencia del Estado hebreo ya ha suscitado la decisión de cinco países —entre ellos, España— de no participar.

"Israel es un país que en los últimos tiempos ha provocado dramas gigantescos y un genocidio en curso: no se puede mirar hacia otro lado", se ha justificado sin rodeos Levante, una cantante de pop de raíz íntima y literaria. "No creo que iría. Es más importante aprovechar Sanremo para encender el foco sobre Palestina", ha coincidido Eddie Brock, joven cantautor romano de indie rock.

Los ojos de Gaza

Por ahora, Rai 1, la cadena pública que emite el festival, ha evitado pronunciarse abiertamente sobre la cuestión, quizá consciente de que las críticas a Israel han ido en aumento en Italia en los últimos meses. Pero quizá no solo por eso, ya que el caso se suma a la presencia en la sección principal del certamen también de la canción Stella stellina (Estrella, estrellita), una especie de nana del más conocido Ermal Meta que narra la historia de una niña palestina sin nombre muerta en la guerra de Gaza.

El propio Meta ha explicado su decisión con palabras bastante claras. "No he usado la palabra 'Gaza' [en la canción] porque hay muchas otras referencias y no quería limitar, en el resultado final, lo que estoy contando", ha dicho. Pero "claramente" la canción en "eso está inspirada [...] nació después de ver en las redes sociales los ojos de una niña palestina entre los escombros de Gaza, una imagen que no lograba quitarme de la cabeza. También porque allí no hay una guerra: la guerra implica dos ejércitos que se enfrentan, allí no es así", ha añadido.

Imagine de Lennon

No es, sin embargo, la primera vez el conflicto israelí-palestino se cuela en el certamen. Ejemplo de ello es lo acontecido en 2024, cuando diversos artistas aprovecharon del escenario del teatro Ariston para pedir un cese el fuego y denunciar el "genocidio" israelí contra el pueblo palestino.

Una circunstancia que en su momento provocó una durísima reacción del embajador del país hebreo en Italia, Alon Bar, quien llegó a calificar de "vergonzoso" el uso de Sanremo "para difundir odio y provocaciones de manera superficial e irresponsable". Tanto fue así que al año siguiente fueron invitadas Noa y Mira Awad —una israelí y la otra palestina—, que interpretaron Imagine de John Lennon durante el certamen.

Noticias relacionadas

Con todo, es el plante de cara de Brock y Levante el que podría este año crear un verdadero cortocircuito para la televisión pública italiana, ya que además lo único que dicen las normas de este año de San Remo es que los participantes tienen a disposición un formulario para confirmar si quieren ir (o no) a Eurovisión. Y la razón es que en diciembre pasado la RAI no sólo rechazó engordar la lista de países que han decidido boicotear a Eurovisión, sino que también expresó su firme "apoyo a la participación de la emisora pública israelí Kan" en ese certamen.