U2 lanza por sorpresa ‘Days of ash’, un disco cargado de furia política, duelo y denuncia

Se espera un nuevo álbum de U2 para este año, más de ocho años después del último que lanzaron con material original (‘Songs of experience’, 2017), pero, mientras, el grupo ha decidido amenizar la espera con un epé de seis canciones que luce como fruto del momento, de su consternación ante distintos focos de conflicto político o bélico repartidos en distintos lugares del mundo: Estados Unidos, Israel, Irán y Ucrania. El disco se titula ‘Days of ash’ y aterrizó en las plataformas por sorpresa, sin previo aviso, este miércoles por la tarde (18.00 horas en España).

La furiosa canción con la que arranca lleva un título significativo, ‘American obituary’, y está dedicada a Renée Good, la ciudadana asesinada el pasado mes por agentes del ICE en Minneapolis. “Renée Good nació para morir libre”, dice la letra. “Madre estadounidense de tres hijos / Séptimo día de enero / Una bala por cada hijo, ya ves”. El estribillo final repite que “la fuerza de la gente es mucho más fuerte que la gente en el poder”. En una entrevista en el fanzine ‘Propaganda’, Bono explica que la letra es un guiño a una de sus canciones favoritas de Bob Dylan, ‘It’s alright ma (I’m only bleeding)’. “En su canción, el niño le canta a la madre, y en la nuestra, la madre le canta a sus hijos: ‘Te amo más de lo que el odio ama la guerra’”.

Activistas asesinadas

La segunda pieza del epé, ‘The tears of things’, un medio tiempo envolvente, apunta al libro del mismo título de Richard Rohr y refleja el endémico conflicto israelí-palestino. “Si metes a un hombre en una jaula y la sacudes / Un hombre se convierte en el tipo de rabia que no se puede contener”. A continuación, ‘Song of the future’ se inspira en sendas mujeres iraníes, Jina Mahsa Amini, activista feminista asesinada por la ‘policía de la moral’, y Sarina Esmailzadeh, que falleció de los golpes sufridos en la posterior manifestación de protesta.

‘Wildpeace’ es un recitado de la nigeriana Adeola, con intervención del productor Jacknife Lee, de un texto traducido al inglés del poeta israelí Yehuda Amijai, y ‘One life at a time’ brinda su oscura dinámica pospunk a la memoria del activista palestino Awdah Hathaleen, al que un colono israelí disparó mortalmente el año pasado. El disco se cierra con ‘Yours eternally’, un canto dedicado a Ucrania compartido con Ed Sheeran y un cantante de ese país, Taras Topolia. Esta pieza da pie a un documental corto que se estrenará el martes que viene, cuando se cumplan cuatro años de la invasión de Rusia a Ucrania.

Acompaña al lanzamiento un comunicado del gripo en el que Bono habla del carácter urgente de este disco y confirma que se trata de un desvío del camino que conducirá al álbum que verá la luz “más adelante este año”. Estas canciones “son muy diferentes en tono y temática” a las que integrarán el próximo disco. “No podían esperar. Estaban impacientes por salir al mundo. Son canciones de desafío y consternación, de lamentación”, añade. A diferencia de las que vendrán. “Seguirán canciones de celebración, en las que estamos trabajando ahora, porque a pesar de todo el horror que vemos normalizado a diario en nuestras pantallas, no hay nada normal en estos tiempos de locura y exasperación, y debemos hacerles frente antes de poder volver a tener fe en el futuro”.