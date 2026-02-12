Muere a los 92 años el escritor Cees Nooteboom, el gran trotamundos de la literatura europea

"Mi vida es poesía. Y viajes. Inventar historias y narrarlas", dejó dicho Cees Nooteboom (La Haya, 1933), holandés errante y eterno aspirante a un Nobel que nunca acabó por llegar, cuando pasó por Barcelona hace unos cuantos años para dejarse agasajar con ‘Universo Nooteboom’, recopilación de ensayos laudatorios en la que Clara Janés, Jordi Carrión, Mercedes Monmany, Lászlo Földényi, Alberto Manguel y Juan Villoro, entre otros, celebraban la imponente huella de uno de los grandes trotamundos de la literatura contemporánea.

Como profesional de los viajes y las historias vivió Nooteboom y como tal se despidió también ayer, cuando la editorial holandesa De Bezige Bij anunció que el autor de 'Rituale' había fallecido "en paz y tranquilidad en su querida isla de Menorca" a los 92 años. A orillas del Mediterráneo, en lo que gustaba de presentar como su "monasterio", encontró el holandés lo más parecido a un hogar y un puesto de guardia privilegiada para seguir con atención la política española y catalana.

Nacido el 31 de julio de 1933 en La Haya, Cornelis (Cees) Nooteboom creció marcado por las heridas de Segunda Guerra Mundial -su padre murió en un bombardeo nazi en 1945- y aprovechó su reclusión en varios internados católicos para aprender latín y griego y convencerse de que los estudios convencionales no eran lo suyo: en cuanto pudo se lanzó a la carretera para recorrer Europa haciendo autostop y hacerse escritor trotamundos. De ahí surgió 'Philip y los otros' (1955), novela profundamente inspirada por aquellos viajes iniciáticos y primera piedra en una vastísima producción novelística y viajera. "En cierto modo, nunca volví a casa", le gustaba decir.

Escritor viajero y cronista de su tiempo, Nooteboom fue testigo de las convulsiones de la Europa de posguerra, cubrió informativamente la invasión soviética de Budapest y la revuelta estudiantil de mayo de 1968 y dedicó un libro imprescindible, 'Noticias de Berlín' (2014), a la caída del muro en 1989. Para entonces,s el holandés ya se había convertido en un singular ejemplo de autor inclasificable que explicaba la vida a través del viaje y llevaba el mundo en un maleta. "Si la perplejidad fuera una oficio, Nooteboom sería el mayor profesional del gremio", dijo de él su colega Juan Villoro. Con esa perplejidad en la mochila recorrió América y la explicó en 'El azar y el destino' (2016), cultivó la poesía con denuedo en títulos como 'Ojo de monje' y firmó pequeños hitos de la literatura contemporánea como 'Rituales' (1980), cónclave de diletantes y ritualistas en las calles de Ámsterdam.

Noticias relacionadas

Premio Formentor de las Letras 2020, Caballero de la Legión de Honor y Doctor Honoris Causa por la Freie Universität de Berlín, publicó en 2017 el delicioso 'Tumbas', homenaje a sus "muertos amados" y sentido peregrinaje a través de las sepulturas de Cortázar, Machado, Stevenson, Kawabata y Percy Shelley, entre otros, plasmó su amor por España en 'El desvío a Santiago' y tradujo a Machado, Gil de Biedma y César Vallejo. También, no necesariamente en este orden, recorrió todos templos budistas de Japón, pasó tres meses en el desierto de Atacama, colaboró asiduamente con su esposa, la fotógrafa Simone Sassen, e hizo bandera de la poesía como auténtico prodigio de la vida. "Las mismas palabras que están en los periódicos están en la poesía, solo que en diferentes combinaciones. Ése es el milagro", llegó a decir.