Carnaval de Badajoz
ENCUESTA | ¿Cuál es tu murga favorita del Comba 2026?
La Crónica quiere conocer la opinión de sus lectores, vota a tu grupo preferido
La Crónica de Badajoz quiere conocer la opinión de los lectores y aficionados al Carnaval de Badajoz. Por ello, lanzamos la encuesta en la que poder seleccionar tu murga favorita.
¿Cuál ha sido la murga que más te ha gustado de las dos primeras jornadas de preliminar del Comba 2026? Cada noche, al finalizar la sesión, se actualizará la encuesta para que todos aquellos que quieran votar lo puedan hacer.
Primera preliminar:
Segunda preliminar:
Tercera preliminar:
Cuarta preliminar:
- Mañueco afirma que las ayudas para cambiar bañeras por platos de ducha beneficiará a 20.000 familias al año
- Una mujer denuncia al juzgado por el embargo de su pensión mínima por una deuda del exsuegro
- Dos trenes por sentido a Madrid y el regional de Puebla, afectados por la huelga en Zamora
- El 'sangrado' de pozos: una antigua práctica para frenar las filtraciones de agua a bodegas de Toro
- El Órbigo se desborda en Santa Cristina de la Polvorosa y el agua alcanza ya las huertas de Benavente
- El poder de regulación de los embalses de Zamora y del Duero: 'Sin ellos hoy posiblemente Oporto estaría inundada
- La Junta decreta el nivel 2 de emergencia de protección civil por nevadas e inundaciones en Zamora
- Conductores denuncian riesgo de accidente en la autovía A-52 en Sanabria por socavones