Antagonistas

El gran escritor ruso Antón Chéjov (1860–1904) fue, esencialmente, narrador y dramaturgo. Entre su obra narrativa se encuentra la novela breve ‘El duelo’, que se centra en el antagonismo de dos personajes de naturaleza diferente: Iván Laievski y Nikolái Von Koren.

Laievski, funcionario que no desempeña su trabajo, lleva viviendo dos años con su amante, una mujer casada, a la que ha dejado de querer y quiere abandonar, aunque no se decide a hacerlo. Se considera un hombre superfluo, desdichado, de naturaleza mustia, débil, dependiente, insignificante, degenerado y mentiroso. Reconoce sus faltas y tiene la esperanza de que eso le ayude a renacer, a convertirse en una persona diferente.

Von Koren, zoólogo, piensa que Laievski es inmoral, pervertido y farsante. Cree que es dañino y peligroso para la sociedad y le desprecia por diversas razones: por ser falso, por beber en exceso, por contraer deudas, por no hacer su trabajo y por vivir con la mujer de otro hombre. Es partidario de destruir a los endebles e inútiles para resguardar la civilización y la humanidad, en alusión a la lucha por la supervivencia y la selección natural.

Laievski considera que Von Koren es de naturaleza dura, fuerte y déspota. Ambos se odian y eso les lleva a batirse en duelo. Tras el duelo, en el que ninguno muere, Laievski empieza una vida nueva: se casa con su amante (cuyo marido acaba de morir) y trabaja el día entero. Von Koren le dice que se equivocó con él y le desea que todo le vaya bien, aunque piensa que: «da lástima, es tímido, apocado, se inclina como una marioneta, y es…, es triste».

Según Javier Olivares (Madrid, 1964): «Había leído algunos cuentos de Chéjov, pero no un relato largo, y me ha gustado mucho, sobre todo porque es una obra que utiliza todo el rato el subtexto». «Hay una complejidad en las acciones de los personajes… también a través de todo lo que subyace debajo de la alfombra narrativa». «Cada uno de ellos contiene multitud de humanidad en sus objetivos».

Sobre la caracterización de los personajes, explica: «He empezado por la descripción física hecha por el propio autor… pero luego he procurado añadir detalles en su estructura e incluso en el vestuario, que fueran en consonancia con su personalidad».