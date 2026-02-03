Muere Aurora Sánchez, mítica actriz de 'Ana y los 7' y 'Acacias 38', a los 66 años

La interpretación española vuelve a vestirse de luto tras conocerse el fallecimiento de Aurora Sánchez, actriz nacida en Huelva en 1960 y con una sólida carrera en televisión, cine y teatro. La noticia ha sido confirmada por la Unión de Actores y Actrices, que ha comunicado su muerte a través de un mensaje en redes sociales sin ofrecer detalles sobre las causas.

Para el gran público, Aurora Sánchez será siempre uno de los rostros más recordados de 'Ana y los siete', donde interpretó a Manuela, la cocinera de la familia protagonista, así como Paciencia, el mítico personaje que interpretó durante tres años en la tira diaria 'Acacias 38'. A lo largo de los años participó en numerosas producciones televisivas, entre ellas 'Lalola', 'Policías, en el corazón de la calle' o 'El botones sacarino', además de intervenir en películas como 'Clara y Elena'.

En sus últimos años, la actriz siguió vinculada a la pequeña pantalla con trabajos como 'Pequeñas coincidencias', donde dio vida a una camarera en la tercera temporada de esta comedia romántica creada por Javier Veiga y emitida en Prime Video. Además, también participó en la película 'Mi querido Jon', estrenada el pasado 2023.

Paralelamente, desarrolló una intensa labor teatral, participando en numerosos montajes a lo largo de su carrera. Títulos como 'La casa de Bernarda Alba', 'Yerma', 'Arizona', 'Cancún' o 'Picasso andaluz o la muerte del minotauro' forman parte de un legado escénico que deja una profunda huella entre compañeros y espectadores.