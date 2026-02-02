Conferencias
Pérez-Reverte reprograma en octubre sus jornadas sobre la Guerra Civil sin David Uclés
Los organizadores del encuentro '1936. La guerra que perdimos todos' lo aplazaron tras la renuncia del escritor jienense y por las amenazas de escraches en la Fundación Cajasol de Sevilla
Pablo Iglesias, invitado al debate, ha rechazado acudir: "Conmigo que no cuente"
EFE
Las jornadas de debate sobre la Guerra Civil'1936. La guerra que perdimos todos', dirigidas por el escritor Arturo Pérez-Reverte y el periodista Jesús Vigorra, se celebrarán en Sevilla del 5 al 9 de octubre después de que, previstas para esta semana, se hayan suspendido por la polémica que suscitada al renunciar a participar en ellas el escritor David Uclés.
Los organizadores han invitado para octubre a Pablo Iglesias, pero el exlíder de Podemos y exvicepresidente del Gobierno ha rechazado ya acudir. "Agradezco mucho la invitación, pero conmigo que no cuente", ha sentenciado Iglesias en una intervención en el programa 'Malas lenguas' de 'La 2', que ha recogido Europa Press. El expolítico ha criticado también las jornadas para "debatir" sobre la Guerra Civil, que organiza Pérez-Reverte. "Es como Julio Iglesias organizando unas jornadas sobre feminismo", ha ironizado.
Quien tampoco estará es David Uclés. El autor de 'La península de las casas vacías' no volverá a ser invitado. "Se ha desacreditado a sí mismo y no queremos que desacredite las jornadas", expresó Pérez-Reverte, en referencia a la negativa de Uclés a participar en la primera convocatoria jornadas.
El escritor jienense fue el primero en rechazar su participación en el ciclo, después de haber confirmado su asistencia, por intervenir en el mismo el expresidente del Gobierno José María Aznar y el exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros, una actitud que siguieron inmediatamente después el dirigente de IU Antonio Maíllo, el escritor Paco Cerdá y la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, entre otros.
Los organizadores han aplazado las jornadas para encontrar nuevos invitados y ante las amenazas de escraches en la Fundación Cajasol, que patrocina estas jornadas y en cuya sede se celebran.
