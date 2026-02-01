Las películas más recordadas de Fernando Esteso

El mundo del cine y la cultura popular española llora hoy la pérdida de Fernando Esteso, fallecido este 1 de febrero en el Hospital Universitario La Fe de Valencia a los 80 años, tras unas complicaciones respiratorias que le habían llevado a ser ingresado hace dos días, tal y como ha adelantado este diario.

A lo largo de su carrera, Esteso se convirtió en uno de los rostros más conocidos de la comedia española de finales del siglo XX, especialmente por su trabajo en películas junto a Andrés Pajares y bajo la dirección de Mariano Ozores. Algunos de los filmes, como 'Los bingueros' o 'Los Liantes', marcaron una época.

Pajares y Esteso en una escena de la cinta ‘Los bingueros’. / Flixolé

La carrera de Fernando Esteso

La carrera cinematográfica de Fernando Esteso está íntimamente ligada a la memoria colectiva de varias generaciones. Desde los cines de barrio hasta los grandes éxitos comerciales, sus películas marcaron una etapa clave del cine español.

La era dorada: El binomio Pajares-Esteso

Bajo la dirección de Mariano Ozores, Fernando Esteso formó una de las parejas más icónicas del cine europeo de finales de los años 70 con Andrés Pajares. Estas fueron sus filmes más recordadas:

Los bingueros (1979): Su primera colaboración y un éxito sin precedentes que retrató la fiebre por el juego tras su legalización.

Yo hice a Roque III (1980): Una parodia magistral de Rocky donde Esteso interpretaba al "entrenador" de un impagable Andrés Pajares.

Los liantes (1981): El ejemplo perfecto de la comedia de picaresca y timos que tanto éxito les reportó.

Los energéticos (1979): Una sátira sobre la llegada de la energía nuclear a la España rural.

Todos al suelo (1982): Una disparatada historia sobre un atraco a un banco que demostró su química coral.

La Lola nos lleva al huerto (1984): Una de las últimas colaboraciones del dúo, cerrando un ciclo de oro.

Esteso y Pajares en 'Los liantes'. / IMDb

Éxitos en solitario y cine de "destape"

Antes y durante su etapa con Andrés Pajares, Fernando Esteso brilló con luz propia en títulos que lo consagraron como el "antihéroe" por excelencia:

Pepito Piscinas (1976): Su papel más emblemático en solitario, encarnando al buscavidas que intentaba medrar en la alta sociedad a base de labia.

El erótico enmascarado (1980): Una parodia del cine de espías y superhéroes tamizada por el humor cañí.

El hijo del cura (1982): Un éxito masivo de taquilla que jugaba con los tabúes religiosos de la época.

Al este del oeste (1984): Su incursión en el "spaghetti western" en clave de farsa.

Fernando Esteso en 'Loli Tormenta'. / RD

El regreso y el cine de culto

En sus últimos años, Fernando Esteso fue rescatado por una nueva generación de directores que veían en él a un actor de raza:

Saga Torrente (4 y 5): Santiago Segura le devolvió a la gran pantalla, donde demostró que su vis cómica seguía intacta décadas después.

Incierta gloria (2017): Agustí Villaronga le dio un papel dramático que sorprendió a la crítica, mostrando un registro profundo y contenido.

Loli Tormenta (2023): Su testamento cinematográfico, una comedia agridulce donde volvió a demostrar su maestría interpretativa.