Fallece Catherine O'Hara, la madre de Macaulay Culkin en 'Solo en casa' y de Winona Ryder en 'Bitelchús'

Tenía 71 años y el éxito, o el reconocimiento, que no es siempre lo mismo, le llegó tarde. Catherine O'Hara ha fallecido hoy en un hospital de Los Ángeles, en el que fue ingresada de madrugada. Cuando interpretó a la madre de Macaulay Culkin en ‘Solo en casa’ (1990) tenía 36 años. Su rostro, y sus dotes para la comedia, fueron más conocidos a partir de su presencia en esta exitosa película. Pero antes, esta actriz canadiense nacida en Toronto, había protagonizado filmes y series en su país e intervenido en al menos tres películas importantes: ‘¡Jo, qué noche!’ (1985), ‘Se acabó el pastel’ (1986) y ‘Bitelchús’ (1988). En el filme de Martin Scorsese dio vida a uno de los personajes involucrados en la delirante experiencia nocturna de Griffin Dune. En el de Mike Nichols encarnó a una amiga de Meryl Streep, y en la comedia negra y fantástica de Tim Burton se lució como la excéntrica madre de Winona Ryder, papel que repitió hace dos años en ‘Bitelchús Bitelchús’.

Vino inmediatamente después ‘Solo en casa’, y su secuela, y el wéstern ‘Wyatt Earp’ (1994). Solo gozó de un papel protagonista en ‘El año que murió Elvis’ (1995), en el que interpretó a la madre de un entonces desconocido Jared Leto. Intervino en varias comedias de Christopher Guest, el director de ‘This spinal tap’, y en producciones curiosas como ‘Una serie de catastróficas desdichas de Lemony Snicket’ (2004), junto a Jim Carrey, y ‘Donde viven los monstruos’ (2009), de Spike Jonze.

El cine no supo aprovecharla en la verdadera medida de sus posibilidades, de modo que O’Hara acabó deslizándose hacia el medio televisivo, que le fue más productivo en todos los sentidos. Su último trabajo había sido en la divertida serie ‘The studio’, una comedia de cine dentro de cine creada y protagonizada por Seth Rogen. O’Hara interpreta a una cínica productora, y el papel le valió una nominación en los últimos Globos de Oro.

Este premio lo consiguió en 2015 por ‘Schitt’s Creek’, un relato satírico sobre una familia arruinada que debe empezar de cero. En esta serie se reencontró con el actor Eugene Levy, con quien había coincidido en otra producción catódica, ‘Second city’ (1986-1981), en la que O’Hara firmó el guion de más de 50 episodios. También probó puntualmente la realización en dos series de los 90. Fue nominada en 10 ocasiones a los premios Emmy y lo ganó dos veces, por ‘SCTV Network 90’, una parodia del mundo de la propia televisión, y también por su papel de matriarca de la familia de ‘Schitt’s Creek’.

Además, la intérprete canadiense dobló en varias películas animadas, entre ellas 'Pesadilla antes de Navidad' (1993), 'Chicken Little' (2005), 'La familia Addams' (2019), 'Elemental' (2023) y 'The Wild Robot' (2024).

A nivel personal, O'Hara contrajo matrimonio en 1992 con el director y productor Bo Welch, con quien tuvo dos hijos, Matthew y Luke. La pareja se conoció durante el rodaje de 'Bettlejuice'.