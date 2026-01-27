El escritor mexicano David Toscana gana el Premio Alfaguara 2026

El ejército ciego, del escritor mexicano David Toscana, es el título ganador de la XXIX edición del Premio Alfaguara de Novela, que se fallaba este martes en Madrid. Una historia sobre la guerra que se sitúa en unos Balcanes del pasado, exactamente los de hace un milenio, y que a pesar de su premisa cruel se relata casi como si fuera un cuento para niños, con un importante toque humorístico. Porque el humor, como destacaban los miembros del jurado que ha adjudicado el galardón, es quizá la nota más común a la literatura de Toscana.

La novela narra un hecho histórico del siglo XI, cuando Basilio II, emperador de Bizancio, ordena cegar a 15.000 soldados búlgaros. Un episodio que el autor descubrió en un libro de historia de ese país de Europa del Este y a partir del cual desarrolló su relato. Aquel monarca, contaba a la prensa, "mandó sacar los ojos a 99 de cada 100 de aquellos soldados, dejando a un tuerto en cada grupo para que los llevase de vuelta a casa". A partir de ese suceso truculento, el autor crea una fábula "oscura y poderosa", destaca el jurado en su acta, "alejándose del relato histórico convencional para ofrecer una lectura simbólica, casi mítica, sobre la guerra, el poder y la resistencia".

El narrador de la historia es Kozaro, el Escriba, un personaje que le da a la novela "un tono oral y poético que mezcla testimonio, leyenda y humor negro. Una gran épica de los vencidos", continúa el jurado. Cuenta el autor que tuvo el libro en la cabeza durante años, hasta que por fin dio con ese tono de cuento de hadas del que está revestido. "El realismo no funcionaba", dice el escritor mexicano, que explica que si hubiera elegido ese tono para narrar su obra habría resultado "muy aburrida, patética". Lo que él pretendía, en cambio, era "rescatar al ser humano, darle dignidad, individualidad, heroísmo", y de paso aprovechar los elementos de tragedia griega que había encontrado en aquella historia.

Influencia madrileña

David Toscana reside desde hace unos años en Madrid, por eso podía acudir en persona este martes a recoger el premio al Ayuntamiento de la capital, donde se celebraba la entrega. Allí hablaba de la pátina madrileña del libro, que ha tenido como una de sus principales fuentes de información el Skylitzes Matritensis, una crónica publicada en Sicilia en los siglos XI-XII que abarca 250 años del imperio bizantino. La escribió en griego Juan Skylitzes, quien se apoyó en el trabajo de varios ilustradores de la época, y el original se conserva en la Biblioteca Nacional de España, donde el autor mexicano pudo verlo en una exposición.

No le convence al autor que se diga que su literatura recurre al humor negro, sino que para él "el humor reside en las palabras" y es más un juego lingüístico que otra cosa. Tampoco está muy seguro de si se deben extraer de este libro, tan belicoso y tan rebelde, y que llega a los lectores en tiempos tan oscuros, enseñanzas vinculadas a la actualidad. Pero sí que menciona recurrentemente a la Ucrania actual como un ejemplo de ese heroísmo del que habla. Que su mujer sea polaca, un país vecino al agredido, le hace especialmente sensible al tema.

David Toscana, ingeniero de profesión pero que desde años ejerce en exclusiva como escritor, tiene más de una decena de novelas publicadas y un par de libros de cuentos. También tiene en su haber numerosos premios, entre otros el José María Arguedas, Antonin Artaud, Colima, Mazatlán y Bienal de Novela Mario Vargas Llosa. Del Alfaguara, dice que le hace especial ilusión porque el galardón comporta que se publicará simultáneamente en todos los países de habla hispana. Eso, además de los 175.000 dólares (unos 146.000 euros) con los que está dotado y una escultura de Martín Chirino. 1.140 manuscritos competían con el suyo por hacerse con esa recompensa.

Noticias relacionadas

Este año, el jurado del premio ha estado presidido por el escritor mexicano Jorge Volpi, actual director artístico del Centro de Cultura Contemporánea Condeduque en Madrid, que se hizo con el galardón en 2018 por Una novela criminal. Junto a él, la escritora argentina Agustina Bazterrica, la mexicana Brenda Navarro, la scout y programadora cultural de la Librería Finestres de Barcelona, Camila Enrich, el periodista y director de Página Dos (RTVE), Óscar López, y la directora editorial de Alfaguara, Pilar Reyes. El año pasado, el ganador fue Guillermo Saccomano con Arderá el viento, y antes que él se lo habían llevado autores como Sergio del Molino, Pilar Quintana, Guillermo Arriaga, Patricio Pron, Ray Loriga, Juan Gabriel Vásquez, Laura Restrepo, Tomás Eloy Martínez, Elena Poniatowska, Clara Sánchez o Manuel Vicent. Desde Quintana, en 2021, no ha vuelto a ganarlo una mujer.