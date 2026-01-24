Juan del Val: "Identificar una novela comercial con una novela mala es de una pedantería desbocada"

Juan del Val, encumbrado con el Planeta por su novela Vera, una historia de amor, reflexiona sobre la literatura, la política y la vida en esta entrevista de Un café en las alturas. El autor, cuya opinión no suele dejar indiferentes a espectadores ni lectores, asegura que “identificar una novela comercial con una novela mala es de una pedantería y un complejo de superioridad desbocados; hay novelas comerciales que son muy buenas y otras no tanto, como las hay muy buenas y muy malas entre las que no son comerciales”.

En esta conversación, el escritor reconoce sentirse “en cierto modo” zarandeado por los críticos literarios: “la mayoría han intentado disparar, otra cosa es que hayan dado en el corazón o que me afecte”. “Hay algunas críticas que han sido muy positivas, pero en general, incluso antes de leer la novela, han intentado hacer daño”, admite.

De Vera, una historia de amor asegura que es una novela que tiene mucho que ver con la psicología, e incluso el psicoanálisis, y señala que “hablar de la mujer, cómo siente o cómo piensa” es algo que define sus novelas, en las que las mujeres suelen ser las protagonistas.

Preguntado por los pasajes de sexo explícito que incluye en la novela, Juan del Val asegura que intenta escribir sobre “todos los aspectos de la vida y el sexo -el deseo, sobre todo- tiene mucho que ver con lo que nos rodea y con lo que somos”. “Cuando escribo de sexo o de deseo estoy dando información de los personajes, no es gratuito”, apostilla. Y apunta, además, que “en el límite entre lo cursi y lo pornográfico, nunca quiero pasarme o quedarme corto, pero me quedo un poquitín más en la línea cerca de lo explícito”.

Juan del Val, que reconoce haber sido de niño un “estudiante catastrófico”, rememora en esta conversación los años en los que, de adolescente, se apuntó a las Juventudes Comunistas y se puso a trabajar de albañil, en la obra, llevando carretillas. Se reivindica como persona de izquierdas, que es algo que “tiene mucho que ver con unos determinados valores y con un sentimiento”, y asegura que de los años de juventud conserva la esencia, que es “la pasión por las cosas”. En la conversación habla también de su madre, Ángeles, que le ha inculcado los valores de la generosidad y la determinación, y de su mujer, Nuria, que “socialmente tiene muchísimo brillo”.

Sin pelos en la lengua, en otro momento de la entrevista afirma tener “clarísimo que mucha gente que se acerca a mis libros porque salgo en la tele y que hay gente que no se acerca a mis libros porque salgo en la tele”. Al final de la conversación revela que está ya trabajando en una nueva novela “que va a ser algo desoladora”, pero cuya lectura “generará satisfacción”. Es una novela “que hará pensar”, concluye.