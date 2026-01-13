La rocambolesca historia de “La invasión”, la novela desaparecida de una perdedora de la Guerra Civil

“La invasión”, la novela de María Beneyto que acaba de publicarse íntegramente por primera vez en formato libro gracias a Llibres de la Drassana y al Ayuntamiento de Valencia, constituye un significativo rescate editorial y literario. Se trata de la recuperación de un texto fundamental para comprender la trayectoria narrativa de la escritora valenciana más importante del siglo XX y el proceso de elaboración de una obra marcada por la memoria, la infancia y el silencio impuesto por la posguerra. Escrita en los años cuarenta, la novela había quedado durante décadas interrumpida en su difusión y transformada posteriormente en otros títulos, especialmente "Antigua patria" (1969).

La historia de “La invasión” es, como subraya la filósofa Rosa Mª Rodríguez Magda en el prólogo, “azarosa y peculiar”. Concebida inicialmente bajo el título de “Límites”, la novela fue presentada a distintos premios literarios a finales de los años cuarenta y comienzos de los cincuenta. Tras esos intentos fallidos, María Beneyto revisó el texto, lo presentó al Premio Revista Ateneo de 1955 y lo ganó. El galardón incluía su publicación, pero la desaparición de la revista truncó de forma abrupta la circulación de la obra. Desde entonces, el texto regresó al cajón, convertido en un manuscrito latente que serviría de base para posteriores reescrituras.

La publicación actual del texto íntegro con portada de la artista valenciana Paula Bonet, ha sido posible gracias al empeño de Carme Manuel, coordinadora del Any María Beneyto impulsado por la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), y al trabajo conjunto de la editorial Drassana y el Ayuntamiento de València. El resultado es la restitución de una novela que permite acceder a una primera formulación narrativa del universo autobiográfico de la autora, todavía contenida y sometida a autocensura.

La figura del padre

“La invasión” narra la vida de Elvira Ferrer entre los 8 y los 14 años, durante la estancia de su familia en el Madrid de la década de 1930. Hija de una familia humilde, marcada por una pobreza digna y por el esfuerzo cotidiano, la niña observa el mundo desde una sensibilidad extrema. El padre, Antonio en la ficción, es un dramaturgo vocacional que lucha por estrenar sus obras en un entorno hostil, incapaz de desenvolverse en las exigencias sociales y materiales del éxito. La relación entre ambos —la niña como sostén emocional de un padre vulnerable— constituye el eje narrativo de la novela.

Este núcleo remite a la experiencia biográfica de María Beneyto, aunque, como advierte Rodríguez Magda, el texto es autobiográfico pero profundamente ficcionado. Su padre, Vicente Beneyto, empleado de banca, militante socialista y autor teatral frustrado, trasladó a la familia a Madrid persiguiendo el sueño de estrenar sus obras. El regreso a València en 1937 fue el retorno del fracaso. En 1938, Vicente murió en un hospital valenciano a consecuencia de una gangrena provocada por la esquirla de una bomba, un hecho que la autora transformará literariamente en sus distintas novelas.

Una posguerra dura

La posguerra fue especialmente dura para la familia Beneyto, integrante del bando de los vencidos. La madre sufrió detención, rapado y humillación pública, y las autoridades llegaron a intentar desenterrar el cadáver del padre para comprobar que no había huido. Ese clima de represión y miedo explica la eliminación de referencias políticas explícitas en “La invasión”. Escrita en los años cuarenta y presentada a concursos en plena dictadura, la novela se construye desde una autocensura consciente: el contexto histórico se silencia, aunque sus consecuencias se perciben en la precariedad, el temor y la vulnerabilidad de los personajes.

Desde la mirada de la niña, Beneyto compone un retrato coral de las clases populares, poblado de figuras frágiles y marginadas: la inestable tía Nieves, los vecinos que sobreviven con dificultad, la solterona doña Flora aferrada a un amor imposible, los niños obligados a crecer demasiado pronto. Episodios como las noches alrededor del brasero, la vida compartida en casas de huéspedes o el desconcierto ante el mundo adulto combinan realismo social y una marcada interioridad.

Una protagonista que se niega a crecer

Tal como señala Rodríguez Magda, el tono de “La invasión” se inscribe en el realismo social de la época -en diálogo con "La colmena" de Cela o "El Jarama" de Sánchez Ferlosio-, aunque con una perspectiva más introspectiva y psicológica, cercana a novelas como "Nada" de Carmen Laforet o "Primera memoria" de Ana María Matute. En ellas, como en Beneyto, la infancia aparece como un espacio herido, atravesado por la pérdida y la conciencia temprana del dolor.

El verdadero núcleo de la novela no es únicamente el fracaso del padre ni la pobreza material, sino, como subraya el prólogo, la vivencia del tiempo que irrumpe y transforma. “La invasión” es la del tiempo que encanece al padre, que separa a los hermanos y que empuja a Elvira fuera del territorio protegido de la niñez. La resistencia de la protagonista al cambio -su negativa a convertirse en mujer- articula una reflexión sobre la infancia perdida y el tránsito inevitable hacia la vida adulta.

Ese eje temático recorrerá la obra posterior de Beneyto, reapareciendo reescrito y ampliado en "Antigua patria" y "Regreso a la ciudad del mar", donde la autora incorporará ya de forma explícita el contexto histórico y político. Pero “La invasión” conserva una singularidad propia: la condensación de la experiencia infantil, la contención expresiva de una voz escrita desde el miedo y el silencio, y la formulación primera de un material narrativo que la autora volverá a desplegar a lo largo de su trayectoria.