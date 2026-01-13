Armando Requeixo gana el Premio de Periodismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro con un artículo sobre este autor en Faro de Vigo

El periodista, crítico literario e investigador Armando Requeixo Cuba fue el ganador del XXXII Premio Nacional de Periodismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro por el artículo 'El contemplador de estrellas. Álvaro Cunqueiro, gastrónomo', publicado en el suplemento 'Faro da Cultura' de Faro de Vigo el 18 de diciembre de 2025. El galardón, dotado con 4.000 euros, le será entregado el 30 de enero durante la Gala de la Gastronomía de Galicia.

El jurado concedió el premio por unanimidad, destacando la alta calidad literaria del texto, así como su capacidad para profundizar con rigor y sensibilidad en la figura de Álvaro Cunqueiro, poniendo en valor su faceta como gastrónomo y su estrecha relación con la identidad culinaria y cultural de Lalín. El trabajo propone un recorrido por la obra del autor mindoniense desde una perspectiva periodística y ensayística que combina divulgación, análisis literario y memoria gastronómica.

El premio está convocado por el Concello de Lalín, en colaboración con las asociaciones gastronómicas gallegas, y se ha consolidado a lo largo de sus treinta y dos ediciones como una de las principales distinciones del periodismo gastronómico a nivel estatal. En la misma sesión, celebrada en el Concello de Lalín, el jurado acordó conceder el Premio al Mejor Trabajo Académico, dotado con 1.000 euros, al estudio 'Masa e Zaragallada', realizado por Antón López Eiroa, Javier Rodríguez González y Abraham Rodríguez Santamaría, por su destacado trabajo periodístico, así como por el cuidado tratamiento gráfico y por el desarrollo del reportaje multimedia.

El jurado del XXXII Premio Nacional Álvaro Cunqueiro estuvo presidido por José Crespo Iglesias, alcalde de Lalín, y contó como vocales con Martín Fernández Vizoso, directivo de la Asociación de Periodistas de Galicia; los periodistas Alberto Barciela Castro y Xosé Ramón Pousa Estévez; Belén Xestal Ares, comunicadora; María José Imia Vázquez, representante de Turismo de Galicia; Alba Silva Rodríguez, vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la USC; y Begoña Blanco Blanco, concejala de Turismo de Lalín. La secretaría del jurado corrió a cargo de Inmaculada Vilariño Vázquez, del gabinete de comunicación del Concello de Lalín.