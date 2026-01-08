ARTE
La Policía recupera dos grupos escultóricos de bronce de época romana sacados ilegalmente de España
Las piezas, de notable singularidad por su calidad, dimensiones e iconografía, habrían sido expoliadas entre el 2007 y 2008, y posteriormente subastadas en 2012 por varios millones de euros tras ser blanqueado su origen y procedencia
EFE
La Policía Nacional ha recuperado dos grupos escultóricos de bronce de época romana, datados entre los siglos I y II d. C., que salieron ilegalmente de España y que serán depositados este jueves en el Museo Arqueológico Nacional.
Según explica la Policía, las piezas, de época romana y de notable singularidad por su calidad, dimensiones e iconografía, habrían sido expoliadas entre el 2007 y 2008, y posteriormente subastadas en 2012 por varios millones de euros tras ser blanqueado su origen y procedencia.
Responsables de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía detallarán la investigación en un acto que se celebrará en el Museo Arqueológico al que asistirán el jefe de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta, José Ángel González, y representantes del Ministerio de Cultura.
- ¡Benavente otra vez! El primer premio de la Lotería del Niño (06.703) deja un pellizco en la ciudad
- Un pueblo de Zamora reparte 600 euros a los cinco vecinos con las mejores decoraciones de esta Navidad
- Así era en los años 50 Monte la Reina, el prestigioso campamento militar de universitarios
- Suelo para dar vivienda pública a 800 zamoranos: el 'regalo de Reyes' que el Ayuntamiento hace a la Junta
- El poblado de Salto de Castro: de epicentro del ciclismo zamorano a futura joya turística en apenas 80 años
- Los últimos coletazos de 'Francis' en Zamora: ¿Habrá nieve a partir de esta madrugada?
- Este será el 'grupo estrella' que actuará en las fiestas patronales de La Veguilla en Benavente
- La constructora de las obras del Caracol demanda al Ayuntamiento de Benavente