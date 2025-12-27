El maestro Yannick Nézet-Séguin debuta con aires renovados en el Concierto de Año Nuevo 2026

Un músico moderno, amante de la moda, del pop y del rock, tanto como de la música clásica. Yannick Nézet-Séguin asumirá el 1 de enero una responsabilidad musical que sin duda le pondrá en un escaparate a nivel global cuando dirija a la Filarmónica de Viena en el Concierto de Año Nuevo que se retransmite desde la capital de Austria a todo el mundo. El maestro canadiense nacido en 1975 será quien reciba el bautismo en el backstage con una copa de Sekt (espumoso austriaco) antes de salir al escenario al debutar en este icónico concierto. El presidente de los Filarmónicos, Daniel Froschauer ha declarado que la colaboración de la orquesta vienesa con Nézet-Séguin comenzó en 2010, “durante la Semana Mozart de Salzburgo. Desde entonces, se ha forjado una estrecha colaboración artística, cultivada a través de numerosos conciertos en Viena, Salzburgo y en diversas giras”.

El maestro ha participado activamente en el diseño del programa 2026, que además de las infaltables obras de miembros de la dinastía Strauss incluirá otras tantas de Carl Michael Ziehrer, Joseph Lanner, Franz von Suppè y Hans-Christian Lumbye, así como de dos mujeres compositoras: Josephine Weinlich y Florence Price. La señal se emitirá en más de 90 países en todos los continentes llegando a una audiencia televisiva estimada de unos 1.000 millones de espectadores. Una vez más serán 1.744 los afortunados que podrán seguir el concierto en directo en la Musikverein que habrán llegado a pagar hasta 1.500 euros por una entrada a este rito de fama mundial al que más de medio millón de personas aspiran asistir, solicitudes que entran en un sorteo: es la suerte la que dicta sentencia.

Concierto de Año Nuevo 2025 Filarmónica de Viena / Dieter Nagl

Músico de la diversidad

Para los melómanos de todo el mundo Yannick Nézet-Séguin, nacido en Montreal y formado en piano, dirección coral y orquestal –especializándose con dos gigantes como Carlo Maria Giulini y Seiji Ozawa– se consagró a nivel internacional cuando en 2018 fue nombrado por sorpresa director musical de la Metropolitan Opera House de Nueva York (Met), uno de los teatros más importantes del circuito lírico internacional. Llegaba a la cima tras haber debutado ocho años antes en el coliseo neoyorquino, al que llegaba como director musical de la prestigiosa Orquesta de Filadelfia: mejor carta de presentación, imposible.

Pero más allá de títulos, doctorados Honoris Causa y de dictar cátedra en repertorios sinfónicos como los de Bruckner, Mahler o Richard Strauss, así como en ópera francesa (el francés es su lengua materna) y verista, en Puccini y Janáček, en música vocal sacra y en obras contemporáneas, el maestro también se ha declarado fan irredento de grupos como ABBA, Queen y The Beatles, siendo devoto de una reina del pop como Céline Dion. En 2022 sorprendió al público regalando como propina tras un concierto de la Orquesta de Filadelfia en el Carnegie Hall ‘Dancing Queen’ (ABBA), pieza que presentó como un homenaje a su madre.

También es conocido por su estilo personal en la alfombra roja: chaquetas de cuero, camisetas tipo Metallica, uñas pintadas, zapatillas de deporte Converse o Louboutin incluso en el foso de la ópera... En el ‘New York Times’ aseguraba en 2022 que, para él, “la moda es una forma de expresión artística y una herramienta para conectar con un público más amplio, para decir que la música clásica no tiene que ser rígida”. Abiertamente gay, se enamoró de la música desde pequeño: cuenta su familia que de niño organizaba una orquesta en el salón de su casa con sus muñecos de peluche y dirigía con un palillo de hacer media como batuta. Su marido, Pierre Tourville, toca la viola en la Orquesta del Met, teatro en el que ha demostrado una y otra vez su increíble talento: durante una función de ‘La Traviata’ se fue la luz y la orquesta no pudo seguir tocando; sin haberlo preparado, improvisó al piano la partitura verdiana para que la función pudiera continuar, hasta que se resolvió la avería...

Con Yannick Nézet-Séguin sin duda entra aire nuevo a una entidad que por años ha sido tachada de misógina por no haber aceptado durante décadas mujeres en sus filas. En todo caso todavía se está a la espera de que una mujer pueda subir al podio de este mítico y mediático encuentro musical. En ese momento se podrá decir que la normalidad ha anidado en el Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena.