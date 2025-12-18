Muere Peter Arnett, el periodista estadounidense que consiguió entrevistar a Bin Laden

Peter Arnett, uno de los corresponsales de guerra más influyentes del siglo XX, ha fallecido a los 91 años después de que su estado de salud se agravara en los últimos días a causa de un cáncer de páncreas. Su nombre quedó ligado para siempre a algunos de los conflictos más decisivos de la historia reciente, desde la guerra de Vietnam hasta las dos guerras del Golfo.

Nacido en Nueva Zelanda y nacionalizado estadounidense, Arnett desarrolló gran parte de su carrera en la agencia Associated Press. Cubrió la guerra de Vietnam desde 1962 hasta la caída de Saigón en 1975, un trabajo que le valió el premio Pulitzer en 1966. Formó parte de una generación de jóvenes reporteros que llegaron al conflicto atraídos por la aventura y regresaron profundamente marcados por la experiencia.

A lo largo de su trayectoria cubrió hasta 17 guerras en Asia, Oriente Próximo, Europa y América Latina. El New York Times lo definió como “un rebelde que desafiaba a la autoridad, asumía riesgos calculados y desconfiaba de los responsables”, una forma de entender el periodismo que le granjeó tanto admiradores como duras críticas por su cercanía a los escenarios bélicos y su forma de narrarlos.

Su fama mundial llegó en 1991, durante la primera Guerra del Golfo, cuando informó en directo para la CNN desde Bagdad mientras los misiles caían sobre la ciudad. “Ha habido una explosión muy cerca de mí, quizá la hayan oído…”, decía ante las cámaras, convirtiéndose en uno de los pocos periodistas occidentales que contaban la guerra desde la capital iraquí. También pasó a la historia por entrevistar a Osama bin Laden en 1997, cuatro años antes de los atentados del 11 de septiembre.

El final de su carrera estuvo marcado por la controversia. En 1999 fue despedido de la CNN tras un reportaje posteriormente desmentido sobre el uso de gas nervioso en Vietnam, y en 2003 perdió su puesto en la NBC tras conceder una entrevista a la televisión estatal iraquí en plena guerra. Pese a ello, colegas y compañeros destacan su legado. “Peter Arnett fue uno de los mejores corresponsales de guerra de su generación”, afirmó Edith Lederer, de AP. Para el fotógrafo Nick Ut, ganador del Pulitzer, su muerte “deja un gran vacío”.