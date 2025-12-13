Obituario
Muere el actor argentino Héctor Alterio, a los 96 años
Ganador de un Goya de honor por su trayectoria, el intérprete cosechó fama con sus actuaciones tanto en su país como en España
EP
El actor Héctor Alterio ha fallecido a las 96 años de edad "después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, estando activo profesionalmente hasta el día de hoy", tal y como ha comunicado la familia Alterio-Bacaicoa en un comunicado.
La productora Pentación Espectáculos ha emitido el comunicado que les ha hecho llegar la familia y han lamentado "con profundo dolor y pesar el fallecimiento de Héctor Alterio, figura notablemente destacada en el ámbito cultural tanto de Argentina como de España.
Jesús Cimarro, productor de su último espectáculo, 'Una pequeña historia', ha declarado que "se va, nos deja uno de nuestros grandes intérpretes de la escena española y argentina. Tuve el honor de ser su productor en numerosas producciones. Buen viaje, querido Héctor".
