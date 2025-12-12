Óbito
Muere el actor Adolfo Fernández, conocido por 'Águila roja', 'Amar es para siempre' o 'Machos alfa'
Su trayectoria incluye, además, un extenso trabajo en cine y, especialmente, en teatro, ámbito en el que destacó tanto sobre el escenario como en la dirección
EFE
Adolfo Fernández, actor en películas como 'Entre las piernas' y 'Yoyes' y series como 'Policías' y 'Águila Roja', además de intérprete y director teatral ganador de un premio Max por 'En la orilla', ha fallecido a los 67 años, ha informado este viernes la Academia de Cine.
Nacido en Sevilla en 1958, aunque afincado desde niño en Bilbao, Fernández padecía un cáncer. Con la obra de teatro 'En la orilla' (basada en la novela de Rafael Chirbes) recibió un premio Max en 2018, junto a Ángel Solo, por la mejor adaptación o versión de obra teatral.
Se inició en la dirección a finales de los años 80 al frente de la Escuela de Teatro de Sestao, según su biografía en la compañía que él mismo fundó en Bilbao en 2002, K Producciones, para "la realización de proyectos de autores contemporáneos con un enfoque distintivo en el contenido político y social".
Como actor, trabajó en obras como 'Testigo de Cargo', 'Vida y muerte de Pier Paolo Pasolini' o 'A Electra le sienta bien el luto', 'Frankie & Johnny' y 'Martes de Carnaval', con Mario Gas. Bajo su propia dirección además en 'Ejecución hipotecaria' y 'La flaqueza del bolchevique'. En televisión ha participado en numerosos proyectos y protagonizado las series 'Policías en el corazón de la calle', 'Los 80, tal como éramos', 'B&b' y más recientemente ha participado en 'La noche más larga' o 'Machos Alfa' de Netflix.
En cine trabajó con José Luis Cuerda, Mario Gas, Pedro Almodóvar, Felipe Vega, Gerardo Herrero, Mariano Barroso, Isabel de Ocampo, Icíar Bollaín, Manuel Gómez Pereira o Daniel Monzón.
- El abogado con ictus que denunció al juez ante el CGPJ baraja nuevas acciones para defender sus derechos profesionales
- El pueblo de Zamora cuyos vecinos se juntaron (y se endeudaron) para trabajar sus propias tierras: historia de la dehesa El Casal
- El pueblo de Sanabria que estrena la gestión del bar: 1.000 euros al mes
- El abogado con ictus que denunció al juez ante el CGPJ, arropado por el 70% del colectivo profesional
- ¿Cuantos habitantes ha ganado o perdido tu pueblo de Zamora en el último año?
- Mañueco y Guarido firman el protocolo de la estación de autobuses del futuro de Zamora
- Programa de Navidad en Zamora: más de una treintena de actuaciones y 120 sesiones de talleres
- Robe Iniesta, la voz que empezó a sonar en Villaralbo y se despidió de Zamora tras la pandemia