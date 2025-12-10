Obituario
Muere Robe Iniesta a los 63 años, voz y alma de Extremoduro
El músico placentino, figura esencial del rock en español, deja un legado irrepetible
Almudena Villar Novillo
El mundo de la música ha perdido este miércoles a Robe Iniesta, que ha muerto a los 63 años, según han confirmado fuentes cercanas al entorno del artista. El compositor y vocalista cacereño, fundador de Extremoduro, era una de las figuras más influyentes y reconocidas del rock en español.
Robe, natural de Plasencia, revolucionó la música desde principios de los años 90 con un estilo visceral, poético y transgresor que convirtió a Extremoduro en un fenómeno generacional. Álbumes como Somos unos animales, Deltoya, Agila o La ley innata marcaron a varias generaciones y consolidaron a la banda como una referencia imprescindible en la historia cultural del país.
Durante los últimos años, el músico había desarrollado una exitosa carrera en solitario, explorando nuevos sonidos y una escritura más introspectiva, sin perder la autenticidad que siempre lo caracterizó.
Profundo impacto
La noticia de su fallecimiento ha generado un profundo impacto en el panorama musical y en miles de seguidores que crecieron con sus canciones y su forma única de entender el arte. Redes sociales, compañeros de profesión y fans de toda España han comenzado a despedirlo con mensajes de admiración y gratitud por una obra que ya forma parte de la memoria colectiva.
Robe se marcha, pero deja una huella imborrable: versos que desbordaban vida, libertad y crudeza; una manera de hacer música que rompió moldes; y una voz que seguirá acompañando a quienes encontraron en sus canciones un refugio, una herida o un camino.
- ¿Sabes para qué son las estructuras verticales a modo de ventanas instalados en varios puntos de Zamora?
- La declaración de amor del expresidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, a la ciudad: 'Como en casa
- Los regantes del Páramo Bajo en León y la comarca de Benavente 'pagarán la tarifa un 173% más cara
- Se pone en marcha una original manera de pasear con los mayores por Zamora
- ¿De dónde vienen los inmigrantes a Zamora? Estas son las nacionalidades de origen más frecuentes
- Un vecino de Benavente iba a crear con un conocido una empresa de compra de coches: el dinero desapareció
- El zamorano Andrés Vaquero y sus 104 años: Sopla las velas en familia, se va a misa e invita a los vecinos en el bar del pueblo
- Concentración en apoyo al abogado con ictus al que un juez negó posponer un acto jurídico