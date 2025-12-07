Óbito
Muere Martin Parr, el fotógrafo de la Benidorm más kitsch
El británico es considerado uno de los mejores fotógrafos de la última mitad de siglo y su obra está muy ligada a la Comunitat Valenciana
El Centre del Carme le dedicó en 2021 una retrospectiva
Claudio Moreno
El fotógrafo británico Martin Parr ha muerto a los 73 años de edad, víctima de un cáncer. Famoso por sus coloridas imágenes de escenas cotidianas, especialmente de las playas del Reino Unido pero también de España, ha fallecido tras ser diagnosticado de cáncer en 2021.
Parr estaba considerado uno de los fotógrafos documentales más importantes del último medio siglo, con una obra atravesada por la ironía y el humor. Fue Presidente de la agencia Magnum entre 2013 y 2017.
El fotógrafo afincado en Bristol también destacó por su obra sobre uno de sus grandes fetiches, Benidorm, también conocida como la “Nueva York del Mediterráneo”. Parr se enamoró de la ciudad alicantina en los 90 y durante más de 20 años retrató el lado más absurdo y kitsch del turismo.
Su obra fue expuesta recientemente en el Centre del Carme, donde se recogían algunas de sus icónicas series, entre 1975 y 2019. La retrospectiva mostraba la visión fragmentada de una realidad dominada por el consumismo, el turismo de masas, la comida basura, la superficialidad, el clasismo o la hiperrepresentación del “yo”, como signos de una época que llega hasta el presente.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ni hacen ni dejan hacer': la prohibición de limpiar arroyos y regatos lleva a los vecinos de varios pueblos a manifestarse
- Un grupo alimentario europeo fija su mayor planta en Zamora y crea 432 empleos
- Ni ladrones, ni gente peligrosa: la amarga bienvenida a los nuevos vecinos que sólo buscaban tranquilidad en Carbajales de Alba
- Óscar Puente promete 'una solución' para el tren de primera hora de Sanabria para su conexión con Zamora
- Inversión millonaria para la ampliación de la fábrica de Freigel en Zamora con apoyo de la Junta como proyecto prioritario
- Un vídeo viral pone a Zamora en el mapa
- La Diputación de Zamora alerta sobre la nieve en la carretera al Alto de Vizcodillo y pide precaución al volante
- Una mujer de unos 40 años resulta herida tras el vuelco de un turismo en la N-122