Obituario
Muere el cantante italiano Sandro Giacobbe, autor de 'El jardín prohibido' y otras baladas clásicas
El intérprete, que padecía un tumor desde hacía diez años, obtuvo notoriedad en las décadas de los setenta y los ochenta con sus baladas románticas
Redacción
El cantante italiano Sandro Giacobbe, autor de clásicos de los años setenta como 'Señora mía' o 'El jardín prohibido', ha fallecido a los 75 años de edad en su casa de la localidad de Cogorno (norte), según han informado este viernes medios locales. Giacobbe (Génova, 1949), quien padecía un tumor desde hace diez años, obtuvo notoriedad en las décadas de los setenta y los ochenta con sus baladas románticas, con las que logró trascender las fronteras italianas y llegar a otros países, informa Efe.
Entre su repertorio, el artista tradujo al español algunas de sus canciones más recordadas como 'Señora mía', 'El jardín prohibido' o 'Los ojos de tu madre' y llegó a participar en 2003 en el Festival de Viña del Mar con 'E passa il tempo', quedando en segundo lugar.
'El jardín prohibido', su gran éxito y número 1 en España en 1976, tuvo aquí versiones de Sergio Dalma, Junco o El Chaval de la Peca, entre otros.
El pasado marzo había hablado de su enfermedad en el programa de televisión 'Domenica in', confesando que ya no podía caminar ni ponerse en pie.
