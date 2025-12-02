Alejandro Sanz tampoco mueve a Rosalía del número 1 en España después de tres semanas

Rosalía permanece por tercera semana consecutiva en el número 1 de los discos de mayor éxito en España con 'Lux' a pesar de la publicación en formato LP de '¿Y ahora qué +?' de Alejandro Sanz, que se queda con el segundo lugar de la lista elaborada por Promusicae con los datos del 21 al 27 de noviembre.

El cuarto disco de Rosalía, que aparece acreditado como doble platino, se mantiene inamovible pese al número de semanas y de batirse esta vez con uno de los grandes reyes de las listas de ventas, como ya pasó cuando en su estreno relegó a la plata al nuevo álbum de Pablo Alborán, 'Km0'.

El disco de Sanz, que es fruto del relanzamiento con más temas de su EP previo '¿Y ahora qué?', no es la única novedad entre las diez primeras posiciones: la banda sonora de la película musical 'Wicked: For Good', con Ariana Grande y Cynthia Erivo, aparece quinta; 'N2stal5ia' de Natalia Lacunza obtiene la octava plaza, y 'Lo bello y lo roto' de Beret, la novena.

Completan las posiciones de honor en esta clasificación que recoge ventas físicas y reproducciones digitales: 'Cuarto azul' de Aitana, que es cuarto; 'Debí tirar más fotos' de Bad Bunny, que es sexto y que, con sus seis discos de platino, acabará el año probablemente como el más vendido; el citado 'Km0' de Pablo Alborán, séptimo, y 'Borondo' de Beéle, décimo.

En el caso de 'Wicked: For Good', un álbum atípico entre los superventas en España, cabe destacar además que ha sido el segundo vinilo más vendido, por detrás de Rosalía, también fijo en dicha lista durante sus tres semanas en el mercado, y de Sanz, que ha sido tercero.

Asimismo, seis canciones de las 15 recogidas en la versión digital de 'Lux' se mantienen entre las 20 más escuchadas en España. De hecho, Rosalía sigue al frente también de esa lista con 'La perla', por delante de la colaboración de Bizarrap y Daddy Yankee, que ha ganado posiciones hasta colocarse segunda, y 'Superestrella' de Aitana, que es tercera.