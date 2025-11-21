Cuenta atrás para la inauguración de 'Wonderland' en A Coruña: primeras imágenes de la exposición de Annie Leibovitz en la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP)

Cuenta atrás para la inauguración de 'Wonderland' en A Coruña: primeras imágenes de la exposición de Annie Leibovitz en la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP)

Carlos Pardellas

La ciudad acoge la primera gran retrospectiva en España de la reconocida fotógrafa y retratista. Se exponen más de un centenar de imágenes, con una selección de sus diferentes estilos, su proceso creativo y su voz narrativa. La muestra abrirá al público a partir del sábado 22 de noviembre y se podrá visitar de forma gratuita hasta el mes de mayo de 2026. Más información.

