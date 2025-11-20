Entrevista con Morad tras ser detenido por romper una orden de alejamiento: "Estoy muy tranquilo, pero siento el acoso policial en mi barrio"

-¿Qué pasó el miércoles?

-Estaba donde siempre, donde todo el mundo sabe que estoy siempre en La Florida. Hace tres días vino un artista de Bélgica e hizo un videoclip en ese mismo sitio. Y ayer vino una patrulla, otra vez, llevo un mes con más de 10 identificaciones, porque supuestamente había quebrantado una orden de alejamiento que tengo de mi padrastro. Esta persona les llamó diciendo que había alquilado una habitación en una dirección cercana y yo estaba como a 400 y pico metros en línea recta [debe mantener siempre 500 metros de distancia con él por decisión judicial].

-¿Sabía que vivía ahí?

-No, no. Yo tenía una orden de alejamiento de su hogar que, en teoría, era en Sant Feliu de Llobregat y tampoco me podía acercar a él. Yo no quiero acercarme a esa persona, no lo pienso hacer en la vida.

-¿Y por qué tiene esa orden de alejamiento?

-Ese señor agredió a mi madre. Y le llamé, perdí los nervios. Un chaval como yo, que se ha criado amando a su madre, pues me hizo hablar así... Y me arrepiento, no me hace estar orgulloso.

-¿Cuándo sucedió eso?

-Hace un mes aproximadamente.

-¿Y esos hechos, los supuestos malos tratos a su madre, están denunciados?

-Sí, tiene una orden de alejamiento de mi madre. Él no ha estado más horas detenido que yo, eso no es justo.

-Sigue teniendo problemas cuando está en La Florida aunque ya no viva ahí.

-Donde vivo no me pasa nada. Voy al centro comercial, de viaje y no me pasa nada... Muchos agentes que me encuentro me reconocen, hablan conmigo, me dicen que estoy diferente, más mayor... Yo les explico por lo que he pasado, no tengo ningún problema. Vivo mi vida tranquilo. Pero siento que ahí [en La Florida] sigue la cosa.

-¿Ha cambiado tras pasar por la cárcel?

-Hace mucho tiempo que no tengo problemas con la justicia. Tuve una época que me equivoqué, era joven. Decidí cambiar. Mis letras hace muchísimo tiempo que no hablan de la policía, eso era de más joven y explicaba mis vivencias. Hace tiempo que no hago videoclips en mi barrio con gente para que no haya problemas. Yo estoy muy tranquilo, pero sí que siento el acoso policial en mi barrio. Es todos los días, vienen a hablar conmigo, y yo no soy nadie. ¿Por qué vienen a decirme 'te estás portando bien'? Yo no soy narcotraficante, yo soy un artista que tuvo percances con la policía de La Florida, no con la de Madrid o la de Sevilla o la de las muchas ciudades a las que he viajado. Lo pagué, acepté condenas. Pero recibo acoso, se burlan de mí, me vacilan. He tenido días de tres identificaciones, pero sé sobrellevarlo. He cambiado. Siendo más niño me ponía nervioso, pero estoy tranquilo, tengo una edad, he visto y he hecho cosas malas que no voy a repetir.

-¿Le asusta tener que volver a entrar en prisión?

-El que hace bien no debe temer a nada. Quizá tenía miedo cuando me portaba mal, pero ahora no puedo temer a eso. Me duele porque tuve que vivir dos años de 'destierro' de La Florida. Quedé absuelto y nadie me devolvió el tiempo perdido. Ahora, otra vez, tengo que estar fuera de mi barrio porque una persona se ha alquilado una habitación y no puedo estar ahí porque me la juego y me puede volver a pasar lo mismo.

-¿Cómo cree que puede afectarle esta detención?

-Yo sigo currando, tranquilo, cuidando de mi familia, aprendiendo de mis errores, que también los he cometido. Yo soy un niño que, al fin y al cabo, he estado desde los 12 años fuera de mi casa. Primero en centros de la DGAIA [Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l'Adolescència], después en centros de justicia, a los 19 me puse a cantar, a los 20 ya era conocido, y ahora solo tengo 26 y he cometido errores, sí, pero siento que tengo la oportunidad de cambiar, no tengo 50 años... He sido un joven rebelde que se ha rebotado por los abusos policiales, pero ahora mismo me dedico a cuidar de mi casa, de mi familia, y ya está.