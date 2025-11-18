Refundan en Málaga el primer club de fans de Mickey, que creó un primo de Picasso en 1935.

El primer club de fans en España del emblemático personaje de Disney Mickey, agrupación creada por un primo del artista Pablo Ruiz Picasso en 1935 en Málaga, ha sido refundado y tiene más de 250 socios de diversos lugares, como influyentes y creadores de contenido Disney.

Es una asociación de fans de ámbito estatal, de índole cultural y con componente benéfico hacia causas relacionadas con la infancia, y su refundación ha sido impulsada por Mickeymanía, proyecto de investigación, estudio, conservación y divulgación de la historia de Disney y del cine de animación.

Málaga celebra los 90 años del Club Mickey, creado el 29 de junio de 1935, con un programa de actividades promovido por el proyecto Mickeymanía, fundado en 2021 por los malagueños Jon Valera y Elena Pérez, licenciados en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Málaga.

Actos en Barcelona, Málaga y Madrid

Las actividades se han desarrollado en Barcelona y seguirán en Málaga y Madrid recordando los 90 años del club. Estos actos sirven de presentación de la refundación del club, cuyo objetivo principal es fomentar encuentros y poner en valor el talento español que ha contribuido a crear el universo que les apasiona.

El Club Mickey español original surgió en 1935 en torno a la 'Revista Mickey', publicada en Barcelona con historietas de personajes Disney que habían aterrizado un lustro antes en las pantallas de España y eran cada vez más populares.

La primera cita del refundado club ha sido en el Museu del Còmic i la illustració, único de su género en España y situado en Sant Cugat del Vallès, donde estudiosos de la historia de Disney hablaron sobre el salto de Mickey Mouse de la pantalla a la viñeta y su impacto cultural y social, en un coloquio con Marga Querol y Cynthia C. Pineda, ilustradoras y artistas del Cómic Disney. Del 20 al 22 de noviembre le tocará el turno a la capital de la Costa del Sol.

Revista Mickey

Cuando la 'Revista Mickey' creó el club para fidelizar lectores surgió que sus integrantes querían reunirse físicamente y compartir aficiones con otros fans, así que la editorial ideó un reglamento para regularlo y la primera asociación registrada fue el Club Mickey de Málaga.

Fueron nueve jóvenes encabezados por componentes de la familia Huelin (el presidente fue el después jesuita José María Huelin López y el tesorero, Pablo Huelin Ruiz, primo del anterior y del pintor Picasso), que establecieron la sede en el número 9 de la Calle San Lorenzo.

Para recordarlo, en este punto se descubrirá una placa el 21 de noviembre, aunque la conmemoración comenzará el jueves 20 en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés, donde Valera y Pérez pronunciarán la conferencia 'Los inicios del fenómeno fan de Disney en España'.

El sábado 22 el colofón será el evento solidario que el nuevo Club Mickey desarrollará en el Centro Comercial Málaga Factory a favor de la Fundación Pequeño Deseo, para cumplir los sueños de niños y adolescentes con enfermedades graves.

El programa culminará el 29 de noviembre con la ruta histórica 'La Gran Vía de Walt Disney', en la que los asistentes descubrirán, en un recorrido por la avenida más famosa de Madrid, dónde se estrenaron los clásicos de la Casa del Ratón.

Ese día celebrarán la refundación del club con la inauguración exclusiva del nuevo emplazamiento de la galería de Arte de animación Walt´s Originals, con una exposición sobre las películas animadas o con animación en las que participó el fundador del estudio cinematográfico.