Muere Björn Andrésen, el chico más bello del mundo… a su pesar

Björn Andrésen fue escogido por Luchino Visconti para representar el ideal de belleza masculina y adolescente en 'Muerte en Venecia' (1971). Andrésen tenía 15 años cuando encarnó al efebo Tadzio, el hijo de una familia burguesa del que se enamora en la ficción el compositor musical interpretado por Dirk Bogarde. En la realidad, durante la preparación de la película y el rodaje –realizado entre mayo y agosto de 1970–, también Visconti se enamoró de él. La enfermiza adaptación de la novela de Thomas Mann y la relación que el joven actor estableció con su director y Pigmalión marcarían para siempre el devenir de una tortuosa existencia que el pasado sábado llegó a su fin. Andrésen ha fallecido a los 70 años y nunca pudo sacarse de encima el cliché de ser el chico más bello del mundo, sentencia del propio Visconti que le persiguió en vida desde que interpretara al lánguido Tadzio.

Björn Andrésen y Dirk Bogarde, en la película 'Muerte en Venecia' (1971). / Archivo

La noticia de su muerte la dieron Kristina Lindström y Kristian Petri, los directores del documental de 2021 que utilizó como título aquella frase que tanto odiaba, ‘El chico más bello del mundo’. Ellos devolvieron a Andrésen a un primer plano y contaron como Visconti canibalizó la imagen de su protegido, haciéndole firmar un contrato exclusivo de tres años y obligándole a acompañarle a clubes de ambiente gay y a evidenciar una sexualidad que no era la suya. Nacido en 1955 en Estocolmo, la ciudad en la que ha fallecido, Andrésen no tuvo una infancia fácil, ya que no conoció a su padre, su madre se suicidó cuando él tenía 10 años y se crio con sus abuelos maternos.

El actor y músico Bjorn Andrésen, el 30 de septiembre de 1971 en Estocolmo. / AFP

Mucho antes que el cine, al que llegó por la presión de su abuela, se interesó por la música. Estudió en una escuela de música coral de Estocolmo y años después se dedicó a tocar los teclados. En el documental se le ve incómodo cuando, durante las pruebas de cámara, Visconti le pide que se desnude de cintura para arriba. Con todo, rentabilizó el éxito que ‘Muerte en Venecia’ tuvo en Japón rodando varios anuncios en este país y grabando un disco cantado en japonés. También inspiró personajes de manga y se hizo adicto a las anfetaminas. Seguía siendo el chico más hermoso del mundo, fotografiado por artistas de la talla de David Bailey, constreñido a un imaginario del que le costó desprenderse, razón por la que rechazó interpretar personajes homosexuales en otras propuestas que le llegaron. Visconti, esplendido director, en esto miró solo por sus intereses. No podía obligarle a representar una sexualidad que no era la suya.

Dirk Bogarde y Björn Andrésen, en el filme 'Muerte en Venecia'. / 'Muerte en Venecia'

Se casó en 1983 con Susanna Roman. Tuvieron una hija, Robine, y un hijo, Elvin, que falleció de muerte súbita a los nueve meses mientras su padre estaba acostado a su lado completamente borracho. Este hecho le sumió en una depresión y sentimiento de culpa del que apenas le sacó su última pareja, Jessica Vennberg. Tendría un breve papel en ‘Midsommar’ (2019), de Ari Aster. Al finalizar el documental se le ve, muy delgado, piel arrugada y melena canosa, a punto de ser desahuciado de su apartamento. El juguete se rompió antes de tiempo por culpa de otros y nunca pudo ser remendado del todo.