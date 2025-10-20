Rosalía desata la locura con una aparición sorpresa en el centro de Madrid

Rosalía ha jugado otra vez con la sorpresa para presentar a sus fans su nuevo disco. Y lo ha hecho por todo lo grande: paralizando la Gran Vía, una de las arterias de Madrid, con su aparición inesperada, o casi, en la plaza de Callao. El disco se llama Lux y saldrá el próximo 7 de noviembre.

Aunque el anticipo se esperaba en un TikTok live, había habido muchos rumores sobre si la cantante podía hacer una actuación real en algún lugar de Madrid. Finalmente, y tras ir dejando pistas sobre esa posible aparición en la transmisión en redes iniciada un rato antes, pasadas las 22:00 horas ha aparecido en el hotel Vincci, donde la esperaban ya cientos de personas, en su mayoría jóvenes, que no se querían perder la nueva demostración de fuerza de su ídola.

Apenas unos minutos antes de que la cantante hiciera su aparición, no había un dispositivo especial ni se había cortado el tráfico en la zona. La plaza no estaba todavía desbordada y la gente no sabía en qué dirección mirar, porque aunque parecía claro que aparecería en Callao, nadie sabía exactamente en qué punto de la plaza. Unos se fijaban en el cine Callao, otros en el Palacio de la Prensa. Hasta alguna sirena hacía creer a alguno que podía significar la irrupción de Rosalía.

Callao se llena de fans de Rosalía que aguardan su posible aparición / Redacción

Tomás y Ana, que viven en Quevedo, se abalanzaron al metro en cuanto dedujeron, por el live de TikTok, que la artista se presentaría en Callao. No se habían enterado de los rumores que, a lo largo de todo el lunes, habían circulado sobre su posible aparición en algún lugar de la capital. Primero se había hablado en redes del Museo del Prado, por ciertas pistas vinculadas con el arte que algunos habían creído ver, y a lo largo de la tarde ya había quien mencionaba la propia plaza donde todo sucedería luego.

Poco antes de las 22:00 horas, la gente ha comenzado a moverse hacia el flanco que apunta a Plaza de España. Sabía que Rosalía subía por esa parte porque lo estaban viendo por su transmisión, ahora ya en Instagram. La cantante ha aparecido en coche y se ha bajado a la altura del hotel Vincci Capitol, desatando la locura. Cientos de móviles la seguían mientras se escuchaban gritos de Rosalía. Una vez dentro del hotel, la cantante se ha asomado a los ventanales que dan a Jacometrezo, donde ha saludado a sus fans, que corrían como podían esquivando el tráfico de coches y autobuses que, con algún carril restringido y vigilado por una fuerte presencia policial, seguía activo.

La acción tuvo lugar poco después de que la cantante anunciase su esperado nuevo álbum mediante una de las pantallas luminosas de Times Square, Nueva York. En la gran pantalla, Rosalía apareció vestida con un atuendo blanco, con un velo que cubría su cabello y con las manos ocultas dentro de su camisa. Detrás de ella, el título Lux se repetía, acompañado por la fecha de lanzamiento en otro cartel luminoso cercano.

Además, durante los días previos la artista había ido dejando pistas sobre este nuevo proyecto musical. Sin ir más lejos, la semana pasada compartió una partitura titulada Berghain, en referencia a la famosa discoteca de música tecno en Berlín, Alemania. Este nuevo lanzamiento será el cuarto álbum de estudio de Rosalía y el primero desde Motomami (2022), un disco que le valió numerosos premios, incluyendo el Grammy Latino a Mejor Álbum del Año.