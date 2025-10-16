Rosalía anuncia un álbum hecho “por primera vez sin miedo al fracaso”

En un momento en que comienza a olfatearse el ‘crescendo’ promocional que conducirá a su cuarto álbum, Rosalía sorprendió este jueves con una larga entrevista concedida a un ‘podcast’, el de Mar Vallverdú, ‘Ràdio Noia’, en Radio Primavera Sound. Una conversación de una hora y 13 minutos que ambas grabaron este verano y en la que no dio detalle alguno sobre el disco, si bien hizo algunas reflexiones que pueden servir para ponerle un contexto más o menos filosófico.

Rosalía eligió a Mar Vallverdú, según explicó esta, sencillamente respondiendo a su invitación cursada vía Instagram. Cuando, en el minuto 32, la periodista le preguntó por el nuevo álbum, Rosalía dijo llevar casi tres años, desde poco después del lanzamiento de ‘Motomami’, trabajando en él “a nivel conceptual”, y a la pregunta de si las canciones presentaban algún fondo de espiritualidad hizo un gesto de asentimiento (sin mencionar la palabra) y añadió una cavilación.

Mar Vallverdú y Rosalía, en conversación. / EPC

“Hay dos maneras de tener confianza. Una se basa en la creencia de que tendrás éxito y la otra en no tener miedo al fracaso”, meditó Rosalía Vila Tobella. “Y es la primera vez que he hecho un disco desde el segundo lugar, sin miedo al fracaso. Siempre había sido desde la creencia de que iría bien, de fuera hacia adentro, y este álbum está hecho desde fuera hasta dentro”. Añadió que "fallar" es un concepto "muy relativo", ya que "si tu camino es tener una vivencia concreta, ser fiel a eso no es fallar".

Un vacío por llenar

Aun tratándose de una artista de proyección global, y muy intensa en el mundo hispano, esta entrevista, seguida por fans de todo el mundo en You Tube y Spotify, la hizo Rosalía íntegramente en catalán (“¡un gusto, hacer una entrevista en tu primer idioma!”, exclamó), registro salpicado, eso sí, por constantes palabras en castellano y en inglés (aunque menos que la entrevistadora). Dijo haber pasado “dos años casi encerrada en el estudio” y habló de un anhelo interior que combate desde pequeña. “Tengo un deseo dentro que yo sé que este mundo no lo puede satisfacer. De toda la vida. Una sensación de vacío. Incluso en las relaciones románticas. A veces pones a la pareja en un pedestal. A lo mejor, ese espacio solo Dios lo puede llenar”, confesó, invitando a pensar que la trascendencia flota, en efecto, en las nuevas canciones.

Rosalía dijo que es más partidaria de “hacer, más que decir que haces”, y que “después, con perspectiva, las cosas se entienden”, y señaló que los artistas que más le gustan son “aquellos que son irreverentes y que no te dan lo que quieres, sino lo que ellos creen que necesitas”. Creadores que “tienen una temperatura social, desde la emoción”, y que “no están siempre en el ‘ego-trip’, en el yo-yo-yo”. Y respecto al nuevo álbum, ahondó en la idea de que le cuesta dar un trabajo por terminado. “Puede que tenga que grabar todavía algo más. Siempre queda algo por grabar”.