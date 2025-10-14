Sobreseimiento
Archivada la causa contra Juan José Ballesta por agresión sexual
La Audiencia Provincial de Madrid cierra el caso por las "dudas más que razonables" en el relato de la denunciante y ante la renuncia de esta a continuar con la acusación
EFE
La Audiencia Provincial de Madrid ha archivado las actuaciones seguidas contra el actor Juan José Ballesta por una supuesta agresión sexual a petición de la Fiscalía que apreció "dudas más que razonables" sobre el relato de la denunciante y ante la renuncia de esta a continuar con la acusación.
Así lo acuerda la Audiencia en un auto en el que declara concluso el procedimiento y acuerda el sobreseimiento de las actuaciones al no existir acusación ni por parte del Ministerio Fiscal ni por la acusación particular.
El procedimiento empezó tras la denuncia que interpuso en agosto de 2023 una vecina de Parla (Madrid), de 47 años, contra el actor -que se dio a conocer en el año 2000 con su interpretación en la película 'El Bola'- y contra otro hombre por sendas violaciones sufridas en julio, tras las que la mujer ingresó en un centro psiquiátrico con un brote psicótico.
- Paella para 700 e invita la casa: el pedido para un chef e influencer zamorano en Ecocultura
- Ya hay fecha para la inauguración de Las Edades del Hombre en Zamora
- ¿Cuántos años le pueden caer al cazador acusado de matar a bocajarro a un mastín en Zamora?
- Con dos pulmones y sin ambulancia: la última denuncia sanitaria tras un trasplante a un zamorano
- Dos jóvenes que circulaban en patinete resultan heridos tras ser atropellados en el barrio zamorano de Pinilla
- Toro recrea con orgullo la vendimia de antaño con el desfile de carros engalanados
- La empresa organizadora del mercado medieval de Toro responde a las quejas de algunos artesanos
- Carlos Ramos, capitán del Zamora CF tras perder con el Real Avilés: 'Espero que sea la primera y la última vez que nos dan este revés