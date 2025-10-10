Luis Landero, en el pódcast del suplemento ABRIL: “Los escritores antes tenían una autoridad intelectual”.

Desde su debut en la ficción, allá por 1989, año en el que publicó ‘Juegos de la edad tardía’, su primera novela, Luis Landero (Alburquerque, Badajoz, 1948) ha permanecido fiel a Tusquets, el sello que lo vio nacer como escritor. En esa misma editorial, el autor, Premio Nacional de las Letras en 2022, publicará su nuevo libro el próximo mes de febrero, según adelanta en el episodio de ‘Libros y Cosas’, el pódcast del suplemento ‘ABRIL’ de Prensa Ibérica, al que esta semana acude como invitado para charlar con Inés Martín Rodrigo y Álex Sàlmon.

“Es mi casa, me siento muy a gusto ahí, muy bien acompañado, no tengo que pensar qué voy a hacer para la promoción, ellos me entienden muy bien”, resume Landero sobre su relación con el sello que fundó Beatriz de Moura, a la que, durante la conversación, dedica palabras muy elogiosas, lo mismo que a su ‘sucesor’ en Tusquets, Juan Cerezo.

Landero, que trabajó toda su vida como profesor, recuerda su decisión de seguir dedicado a la enseñanza, en lugar de dejarla por la literatura, ante el temor de que perder “independencia”. De ese modo se mantuvo “libre de tentaciones, de cantos de sirena y demás”, como cuando le ofrecieron presentar la sección de Cultura del telediario de Telecinco o acudir como tertuliano al programa que en aquella época tenía María Teresa Campos en La1, y eso que “pagaban muy bien”, porque “entonces había mucho dinero en la cultura, ahora los escritores hemos pasado a ser los bufones de la corte”.

“Los escritores antes tenían una autoridad intelectual, escribían en periódicos, tenían un estatus social”, algo que ha ido desapareciendo poco a poco, a juicio de Landero, que considera que ese papel ahora han pasado a ocuparlo “el charlista, el comunicador y con las redes los ‘influencers’”. “A mí me han hecho alguna oferta para que me vaya de Tusquets, a lo largo del tiempo, pero, vamos, ni se me ha ocurrido”, llega a confesar el escritor a lo largo del episodio, en el que también se detiene en sus inicios como poeta, aquella primera vez en la que entró en una librería, cómo fue Carmen Martín Gaite quien le enseñó a bailar y otras muchas anécdotas y reflexiones sobre su ya larga trayectoria.

