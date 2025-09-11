Crítica de 'Eddington': el virus invencible que nos azota

'Eddington' Director: Ari Aster Intérpretes: Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone, Austin Butler Año: 2025 Estreno: 12 de septiembre de 2025 ★★★

La desinformación, la paranoia, el odio generalizado y la estupidez que nos gobiernan actualmente no fueron creados por la Covid-19, pero la pandemia ofreció a esas lacras una oportunidad de oro para florecer. Basándose en ese argumento, la nueva película de Ari Aster declara a Estados Unidos territorio tóxico, y ese diagnóstico no debería sorprender a nadie que conozca sus apabullantes películas previas, ‘Hereditary’ (21018), ‘Midsommar’ (2019) y ‘Beau tiene miedo’ (2023).

El director se sitúa en un pequeño pueblo ficticio de Nuevo México a principios de 2020 para medir las fuerzas del trumpismo frente a las de lo ‘woke’. Es obvio que no le interesa darnos lecciones ni tomar partido; rocía su veneno en todas direcciones: sobre fanáticos de las mascarillas de ambos bandos, sobre teóricos de la conspiración reaccionarios, sobre manifestantes antirracistas, sobre grandes corporaciones y sobre mercenarios antifascistas, entre varios otros objetivos. ‘Eddington’ es una película tan profundamente cínica como nuestro presente y, aunque en casi ningún momento aparta el foco de un sheriff cuya psique va resquebrajándose ante nuestra mirada -encarnado por un impecable Joaquin Phoenix-, deseamos buena suerte a quien trate de encontrar en sus escenas a un héroe con el que identificarse.

La película combina elementos de wéstern, sátira y 'thriller' mientras avanza hacia un territorio más oscuro, desconcertante y perturbador, y a lo largo del camino se muestra altamente eficaz construyendo un mundo en llamas pero no tanto a la hora de explicarnos con qué fin lo hace. Asimismo, llena su metraje de tantas ideas -de las buenas y también de las malas- que no logra hacerlas caber todas, por lo que acaba sumiéndose en el mismo estado de confusión que trata de retratar. Nada de ello, eso sí, resta capacidad de impacto a la mala leche con la que reconoce que nuestro mundo está en manos de estafadores, oportunistas y tarados, y que la podredumbre de la que es víctima tal vez sea incurable.