Giorgio Armani, el 'rey' de la moda italiana, muere a los 91 años

Giorgio Armani, diseñador y figura indiscutible del mundo de la moda, conocido como el 'rey' de la moda italiana, falleció este jueves a los 91 años en Milán, acompañado de su familia y de Leo Dell'Orco, su compañero durante los últimos 20 años, informó su grupo empresarial.

Nacido en Piacenza en 1934, sufrió los horrores de la Segunda Guerra Mundial de niño y desde muy pronto se interesó por el diseño y la moda. Aunque iba para médico, entró a trabajar en unos grandes almacenes y tras trabajar para Cerrutti, fundó su propia marca en la década de los 60.

Su olfato empresarial y un estilo muy personal y ajeno a los vaivenes de la moda, marcado por el minimalismo y la sencillez hicieron de él un creador visionario: además de ser el inventor del estilo casual (a él se le atribuye el 'greige', esa mezcla de gris y beige que el lujo discreto nunca ha abandonado), Armani fue pionero en expandir su concepto del diseño a otra áreas de negocio, convirtiendo su apellido en un estilo de vida donde la ropa convive con la decoración, la restauración, la cosmética y los hoteles.

Fue también uno de los primeros diseñadores italianos en cruzar el charco y explotar una fructífera relación con Hollywood y sus famosos, de la alfombra roja a películas como la icónica 'American Gigolo', que marcó una época, los 80, en la que Armani también se especializó en vestir a las mujeres ejecutivas con sus 'power suits'.

Celoso de su vida privada, su sobrina Roberta Armani, hija de su hermano Sergio, es desde hace años la portavoz de la firma y sucesora designada para continuar al frente de un imperio empresarial milmillonario con presencia en casi todo el mundo.

"Con infinito pesar, el grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable motor: Giorgio Armani. El señor Armani, como siempre le han llamado con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció tranquilamente, rodeado de sus seres queridos. Incansable, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los diversos y siempre nuevos proyectos en curso y en desarrollo", comunicó la casa de moda.

Hace unas semanas, poco antes de cumplir 91 años, una infección pulmonar lo obligó a hospitalizarse y a convalecer en su casa de la Via Borgonuovo de Milán, lo que le obligó perderse el desfile masculino de alta costura en junio, algo muy poco frecuente en este incansable trabajador que nunca dejó los talleres.

"El re Giorgio" fue una leyenda absoluta de la moda, un icono universal del estilo contemporáneo, puso a la mujer y su libertad en el centro e inventó estilos, siempre caracterizados por su eterna elegancia.