John Boyne: "No me molesta haber ofendido a algunos a lo largo de mi carrera; prefiero ser ese tipo de escritor"

Pocos días antes de publicar en España 'Una escalera hacia el cielo' (Salamandra; Empúries en catalán), novela con la que satiriza el mundo editorial y la ambición desmedida de algunos autores, John Boyne (Dublín, 1971) se vio inmerso en una polémica que no hubiese desentonado en su último libro: el Premio Polari, galardón de literatura LGBTQ+ al que Boyne optaba por su novela 'Earth', acabó suspendiendo su edición 2025 después de una campaña que instaba a los organizadores del premio a retirar de las nominaciones al autor de 'El niño con el pijama de rayas' por su apoyo a J. K. Rowling. Casi al mismo tiempo llegaba a las librerías, 'Una escalera hacia al cielo' novela que presenta a un arribista sin escrúpulos dispuesto a lo que sea por hacerse un nombre como novelista.

'Timing' perfecto, a pesar de todo, para hablar sobre un libro que tiene mucho que ver con los entresijos de la industria editorial, sus complejidades y, sobre todo, sus puñaladas por la espalda. ¿Cómo vivió la cancelación (en todos los sentidos) del Premio Polari?

Fue una experiencia extraña y ridícula. Llámame anticuado, pero creo que los jueces de un premio literario deberían elegir los libros que consideran los mejores, y no basar sus decisiones en la personalidad, las ideologías o las creencias personales del autor. La realidad es que la mayoría de los escritores que se retiraron de la lista eran noveles, y con ello hicieron un excelente trabajo para llamar la atención sobre sus obras. No es la primera vez que nuevos escritores usan el nombre de alguien en mi posición para impulsar sus carreras, y no será la última. Lamentablemente, el Premio Polari cedió ante el acoso y la intimidación y lo canceló por completo. Ahora lo recuerdo y pienso: ¡qué panda de cobardes!

"Mi teléfono no ha estado tan caliente desde la última vez que usé Tinder", escribió en ‘The Telegraph’ sobre el apoyo que ha recibido tras toda la polémica. ¿Qué es exactamente lo que ha pasado?

El Polari es una serie de premios literarios que se otorgan cada año a autores LGTB. Este año, cuando se anunciaron los finalistas, 'Earth', la segunda novela de mi cuarteto 'The Elements', fue preseleccionada. Unos días después, una de las juezas del premio a la Mejor Novela, una mujer trans, renunció al jurado en protesta por mi inclusión. Durante bastantes años, he sido objeto de acoso por parte de activistas por los derechos de las personas trans y de los hombres por mi apoyo a los derechos de las mujeres y los niños, así como por mi apoyo a mi colega escritora J.K. Rowling. Uno de los autores preseleccionados se retiró del premio en ese momento, y efectivamente, se contactó con el resto de autores y se les dejó claro que si no se retiraban también sufrirían el mismo nivel de acoso histérico que yo. A estas personas no les importa la literatura; simplemente buscan atención para sus obras mediocres.

Los jueces de un premio literario deberían elegir los libros que consideran los mejores, y no basar sus decisiones en la personalidad, las ideologías o las creencias personales del autor"

Le han tildado de tránsfobo desde que publicó 'Mi hermano se llama Jessica', acusación que, asegura, es absurda. ¿Dónde está el malentendido?

El malentendido surge del hecho de que la mayoría de estas personas son incapaces de pensar críticamente. No leen nada fuera de las redes sociales. No interactúan con la literatura. No piensan por sí mismos. Les aterra molestar a alguien. Se despiertan cada mañana intentando averiguar qué es lo que se supone que deben fingir que les ofende hoy. Cuando escribí 'Mi hermano se llama Jessica', me criticaron por no centrarla en el personaje transgénero, pero la novela la narra su hermano. No hay ninguna razón en particular por la que debiera hacerlo. Puedo centrarla en quien quiera. Soy el autor. Y, por supuesto, si lo hubiera hecho, me habrían criticado igualmente por contar una historia que no me corresponde. Tampoco lo habría aceptado, porque creo que puedo contar la historia que quiera. Son personas que constantemente buscan hacerse la víctima. Y es muy aburrido.

La ironía es que, justo después de la controversia, las ventas de sus libros se dispararon. "¿Quizás estamos hartos de las tonterías y los acosadores?", podía leerse en sus redes sociales.

Probablemente fue el mejor autogol que estos activistas podrían haber marcado. Yo era el escritor más conocido de la lista y la mayoría de la gente y de los lectores coinciden en que se debe permitir la libertad de pensamiento y expresión. Todas las personas con las que hablé estaban indignadas por el acoso que se produjo. La semana siguiente, los cuatro volúmenes de mi cuarteto volvieron a los cuatro primeros puestos de la lista. Así que no hay mal que por bien no venga.

John Boyne / Rich Gilligan

Especulemos: ¿qué cree que habría hecho Maurice Swift, el protagonista de 'Una escalera al cielo', en una situación como esta?

Habría anotado todos sus nombres en la lista y luego, poco a poco, habría recorrido el mundo, encontrando formas cada vez más ingeniosas de deshacerse de ellos. Y probablemente se habría salido con la suya.

Esta es la primera vez que el protagonista de una de su novelas es un villano. ¿Es Maurice Swift su Tom Ripley?

Me encantan las novelas de Tom Ripley y he recurrido a ellas muchas veces en mi vida. Siempre quise escribir un libro que se inspirara en la idea del antihéroe, y publicarlo me dio un doble placer. Creo que los lectores apoyarán a Maurice en diferentes momentos, igual que apoyamos a Tom Ripley, pero también les disgustará su comportamiento a medida que avanza la novela. Es mucho más divertido escribir un personaje así que escribir a alguien que sea un santo perfecto.

¿Ha conocido a muchos personajes como Maurice durante su carrera?

A algunos. La mayoría de escritores que he conocido han sido muy agradables, reservados y dedicados a su trabajo, pero una experiencia como el Premio Polari me demuestra que hay algunos que harían lo que fuera por triunfar. Personas que saben que no pueden confiar en la calidad de su escritura para alcanzar el éxito, así que intentan destruir a otros. También ha habido algunos escritores jóvenes a los que he ayudado a lo largo de los años y que me han decepcionado, traicionando esa amistad con el tiempo. Es decepcionante, pero no me impide tenderles la mano cuando me encuentro con nuevos escritores en festivales. Y, a diferencia de la mayoría, sigo aquí.

Ha habido algunos escritores jóvenes a los que he ayudado a lo largo de los años y que me han decepcionado, traicionando esa amistad con el tiempo"

"No se puede hablar de moralidad cuando se trata de arte. Un escritor tiene que contar la historia que siente en su alma", dice uno de los personajes. ¿Le ocurre lo mismo a usted?

Absolutamente. Si uno no escribe la historia que lleva en el alma, resultará falsa y completamente inauténtica. Hay muchos escritores que nunca ofenden a nadie, y aunque no me considero un provocador, no me molesta que a lo largo de mi carrera parezca haber ofendido a algunos. Prefiero ser ese tipo de escritor. Al menos significa que mi obra dice algo y tiene un significado real.

En el libro aparece Gore Vidal como una suerte de invitado especial. ¿Por qué decidió convertirlo en personaje?

Siempre me han encantado las novelas de Gore Vidal y quería incluir a un escritor real en el libro, alguien que realmente pudiera ver a través de Maurice y reconocerlo por quién es. Gore Vidal parecía encajar a la perfección. También ayudó que fuera gay y tan diferente de Erich [Ackermann, escritor veterano del que se aprovecha Maurice para conseguir sus fines]. Gore no se deja llevar por el encanto y la belleza de Maurice, es demasiado inteligente para eso. Lleva demasiado tiempo en esto y reconoce la manipulación que se está produciendo. Creo que yo mismo soy un poco así últimamente.

Las grandes preguntas del libro tienen que ver con la propiedad de las historias y qué distingue la inspiración del robo. ¿Tiene ya la respuesta?

Creo que si nadie más ha escrito una historia, entonces te toca a ti contarla. Si tuviera una idea brillante para una novela, no me sentaría a tomar algo y se la contaría a otro novelista, no porque supusiera que la robarían, sino porque podrían hacerlo. Todos tenemos nuestras propias historias que contar. Todos tenemos nuestras propias vidas y experiencias, pero si hablamos de ellas públicamente y no las usamos en un libro, supongo que están al alcance de todos.

'Una escalera hacia el cielo ' / 'Una escala cap al cel' John Boyne Salamandra / Empúries 21,85 euros

Suscríbete para seguir leyendo