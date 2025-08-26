GALARDÓN
La actriz Jennifer Lawrence, premio Donostia del 73 Festival de Cine de San Sebastián
Este es el segundo Premio Donostia anunciado por el certamen donostiarra para su edición de 2025, tras el que se entregará a la productora Esther García
EFE
San Sebastián
La actriz estadounidense Jennifer Lawrence recibirá uno de los premios Donostia de la 73 edición del Festival de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 19 a 27 de septiembre.
Este es el segundo Premio Donostia anunciado por el certamen donostiarra para su edición de 2025, tras el que se entregará a la productora Esther García, vinculada al cine de Pedro Almodóvar en la empresa El Deseo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- DIRECTO | Temor entre los vecinos de Sanabria ante las continuas reproducciones del incendio de Porto
- El detalle zamorano que es 'oro puro': se busca a la persona anónima que lo ha hecho
- La vuelta de varios novillos deja un primer encierro urbano 'doble' en Toro
- Herido grave un niño de 13 años tras una caída en la antigua prisión de Zamora
- Memorias de Porto, el 'techo' de Zamora
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- ¿Dónde acaban los perros abandonados de Zamora? El hotel canino que los acoge y las posibilidades de adopción
- Una vieja y 'maldita' canción de Serrat, el himno para recordar el verano en que ardió el oeste español