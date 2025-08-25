Óbito

Muere Verónica Echegui a los 42 años

La actriz madrileña ha fallecido este domingo tras ser ingresada en el hospital 12 de Octubre

Las mejores imágenes de la carrera de Verónica Echegui

Verónica Echegui posa con el Goya a mejor corto en la 36 gala de los Premios Goya. / Javier Ramirez

Pedro del Corral

Madrid

Verónica Echegui (Madrid, 1983) sólo ganó un premio Goya. Lo hizo en 2022, a la quinta nominación. Aquel Tótem loba que dirigía le dio el cabezón a Mejor cortomegraje de ficción. Era la primera que recibía tal reconocimiento y, como tal, durante el discurso, sacó su vena reivindicativa a relucir: "Me encantaría que Pedro Sánchez lo viera con sus hijas. De verdad, tomátelo en serio". En su obra recreaba la supuesta tradición de un pueblo donde los hombres se disfrazaban de lobos y salían a cazar mujeres. Una visión del mundo que defendió desde su debut en 2003 y que hoy, tras conocerse su muerte a los 42 años, ha perdido a una pata clave.

