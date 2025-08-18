John Lennon, víctima de la censura 45 años después de su muerte

Universal Music Group, la compañía que se encarga de comercializar las grabaciones de John Lennon, ha anunciado la próxima publicación de un monumental 'box set' dedicado a documentar la producción del exbeatle en el agitado periodo de 1972 en el que, instalado en Nueva York en compañía de Yoko Ono, inició una batalla legal para obtener la residencia permanente en Estados Unidos, adoptó un perfil revolucionario involucrándose activamente en diversas causas políticas, grabó el álbum 'Some Time in New York City' y protagonizó dos conciertos benéficos en el Madison Square Garden que serían los últimos de su carrera. La edición 'Super Deluxe' de la caja que prepara Universal contiene 123 canciones, entre las que figuran 92 cortes inéditos. Un festín para fans del que ha quedado excluida la canción que ocupó la cara A del único 'single' que Lennon publicó en esa etapa. Sí, 53 años después de venir al mundo, el himno feminista con título problemático 'Woman is the nigger of the world' ha sido definitivamente sacrificado en el altar de la corrección política.

La ausencia de la canción que abría el doble elepé 'Some Time in New York City', aun siendo muy significativa, es una sorpresa relativa. Ya en 2022, cuando Universal y los herederos de Lennon preparaban la edición de 50 aniversario de aquel álbum, una disputa en torno a la conveniencia de incluir 'Woman is the nigger of the world' dio al traste con el proyecto, que nunca vio la luz pese a haber sido anunciado en redes sociales. Lo que se publicará ahora (concretamente, el próximo 10 de octubre, un día después del 85 aniversario del nacimiento de Lennon) parece una solución de compromiso ante la negativa de Sean Lennon, hijo único de John y Yoko, a poner en circulación una versión mutilada del álbum; de hecho, en los cedés del 'box set' que contienen nuevas remezclas de las grabaciones de estudio del disco, este ha sido rebautizado como 'New York City'.

Un disco maldito

Se confirma, pues, que 'Some Time in New York City' -un álbum que por su contenido abiertamente político, casi panfletario, ya generó gran incomodidad en el momento de la publicación- será el único de los discos de estudio de Lennon que quedará fuera de la serie 'The Ultimate Collection', en la que ya han aparecido lujosas reediciones de 'Plastic Ono Band', 'Imagine' y 'Mind games'. A cambio, los fans del exbeatle tendrán otro artefacto llamado 'Power to the people'. Y no es una cosa menor.

La edición más completa de 'Power to the people' consiste en una caja de 12 cedés (nueve de audio y tres 'blue ray') con 123 cortes, de los que 92 son inéditos. Se incluyen ahí grabaciones domésticas -hay cuatro temas a dúo con Phil Ochs-, 'demos', tomas alternativas, 'jams' de estudio -con versiones de artistas como Elvis Presley, Chuck Berry y The Coasters- y canciones en directo. Además, el 'pack' se completa con un libro de 200 páginas en forma de historia oral de aquel periodo en la vida de John y Yoko, un póster, hojas de adhesivos y réplicas de las entradas y los pases de 'backstage' de los conciertos del Madison Square Garden.

Los primeros y los últimos

Esos conciertos, a los que están consagrados los tres primeros cedés del 'box set', tuvieron lugar el 30 de agosto de 1972, en sesiones de tarde y noche. Fueron organizados por el periodista Geraldo Rivera, amigo de la pareja, a beneficio de una escuela estatal para niños con discapacidad intelectual y bautizados con el nombre de 'One to One'. Su importancia histórica es extraordinaria, puesto que por primera vez John Lennon protagonizaba una actuación completa (y con ensayo previo) después de la disolución de los Beatles. Ya no volvería a hacerlo.

En 1986, seis años después de la muerte del músico, su viuda, Yoko Ono, recuperó las grabaciones de aquellos 'shows' y publicó una selección de canciones en un disco titulado 'Live in New York City' en el que sí se incluyó 'Woman is the nigger of the world' (en una versión estupenda, por cierto). De hecho, la última aparición de la controvertida canción tuvo lugar en 2010, en la caja recopilatoria 'John Lennon Signature Box', que reunía ediciones remasterizadas de los ocho álbumes en solitario del exbeatle, así como algunos 'singles' y 'demos' caseras. Hasta entonces, había formado parte de todas las reediciones de 'Some Time in New York City'.

Cuando el álbum se publicó, en 1972, Lennon justificó la presencia de la palabra 'nigger' –un término cargado de connotaciones racistas si quien lo emplea es un blanco- alegando que la canción trata de equiparar la opresión que sufren cotidianamente las mujeres con la que padecían los negros en el sur de Estados Unidos en los tiempos de la esclavitud. La explicación no logró evitar que numerosas emisoras de radio estadounidenses se negaran a pinchar el 'single', pero aun así el disco se publicó sin alterar para nada el título (la frase, por cierto, fue una idea de Yoko Ono) o la letra de la canción.

Los tiempos han cambiado. En 2020, Sean Lennon, principal custodio del legado artístico de su padre, ya decidió que la canción no tenía cabida en la extensa recopilación 'Gimme Some Truth. The Ultimate Mixes'. Su exclusión ahora del 'box set' dedicado a la primera etapa neoyorquina de John y Yoko parece una condena definitiva. En plataformas como 'Spotify', aún es posible escuchar 'Woman is the nigger of the world', pero está por ver si a partir de octubre, con la publicación de 'Power to the people', las cosas cambirán. Preguntarse qué pensaría Lennon de todo esto es un ejercicio tan ocioso como inevitable.

