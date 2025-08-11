"Es imposible hacer 'The Crown' en España, aunque sería más jugosa"

La periodista y divulgadora Nieves Concostrina (Madrid, 1961), autora de libros como Cualquier tiempo pasado fue anterior, considera que el momento de tensión actual en el mundo no es, ni de lejos, uno de los peores de la historia: "Si echas una ojeada al mundo, que ha pasado por una Primera Guerra Mundial y una segunda, ¿cómo va a ser ahora peor? Que la Segunda Guerra Mundial dejó 60 millones de muertos. Estamos en una situación de riesgo porque hay una ultraderecha al ataque, absolutamente amoral, pero no tiene nada que ver. Los Hitler de ahora se llaman Trump, Putin, Netanyahu, pero son de otra manera".

Tampoco ve posible comparar a Trump con alguno de los reyes de nuestra historia porque las circunstancias no son extrapolables. "¿Fernando VII, porque es el peor rey, y Donald Trump por ser el peor presidente? No es comparable. El Borbón se cargó la Constitución y Trump creo que no podrá; además de que es un presidente elegido en las urnas, mientras que a los reyes no les elige nadie, están ahí por su cara bonita y porque se adaptan a lo que sea y como sea con tal de mantener sus inmerecidos privilegios".

Concostrina inaugura este viernes en Alicante el ciclo 'Esto es otra historia' del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, que pretende mostrar acontecimientos históricos de forma cercana. La colaboradora de La Ventana de la Ser con su sección Acontece que no es poco compartirá sus conocimientos combinados con dosis de humor en una charla que tendrá, dice, "memoria histórica, también habrá un par de bulos españolistas, un poquito de feminismo y la alabanza a una reina".

"La historia en España se ha enseñado muy mal"

La periodista señala que mientras en Estados Unidos conocen más o menos bien la historia de su país, "tan bien, que les importa un pito la de los demás", en España "hay una cosa indiscutible y es que la historia nos la han enseñado muy mal. Hay profesores muy implicados que sí lo hacen. Pero hay otros, muchos, que ni llegan a la República, ni al golpe de Estado, ni a la guerra que trajo el golpe de Estado. Porque eso de hablar de guerra civil aislada, no; la guerra civil la trajo un golpe de Estado de unos militares ilegales, antipatriotas y asesinos, que se dedicaron a matar, sobre todo a civiles, y a matar a maestros, que eran los que más les preocupaban".

Por ello opina que alguna "dejación de funciones" han debido de hacer profesores y progenitores si hoy ciertos jóvenes creen que el franquismo es algo moderno o antisistema. "Si en el colegio no te cuentan todo esto, pero en casa tampoco, evidentemente habrá algún adolescente de 14 años que levantará el brazo y cantará el Cara al sol porque no tiene ni idea de lo que está haciendo. Y la palabra adolescente ya lo dice: adolece. De sentido común, sobre todo. Pero los responsables de esos imberbes son los padres".

Aun así, mantiene que si conociéramos bien la historia "no habría ni un cristiano ni un monárquico en España. También digo que si alguien se lee la Biblia, analizándola, a la cuarta página se hace ateo porque es un compendio de payasadas, una detrás de otra. Es un cuento chino absolutamente absurdo", que hace extensivo a la Torá o al Corán: "Para todos ellos, los malos son los otros, y todos ellos autorizan a matar al de enfrente. Y son libros homófobos, machistas, que incitan al odio, intolerantes... Al final, las personas más pacíficas somos las ateas. Yo no quiero que nadie mate a nadie por lo que crea y ellos llevan haciéndolo siglos".

"Este país es todavía muy cortesano"

Respecto a la monarquía, y sobre el auge de series sobre reyes y reinas que tanto juego dan en la ficción, Concostrina alaba The Crown, sobre la familia real británica, "que es muy buena. Aquí es imposible que hagan The Crown, aunque sería mucho más jugosa. Aquí no se puede hacer una serie así porque este es un país todavía muy cortesano. Solo lo podría hacer una productora extranjera. A lo mejor, como ha hecho HBO (Max) con ese maravilloso documental de El minuto heroico contra el Opus Dei, o cuando hizo el documental del rey, donde también se habla muy clarito de lo que es Juan Carlos de Borbón -a quien rechaza llamar "emérito"-. Pero eso lo ha tenido que hacer HBO".

Zascas a los Borbones

Añade que la última serie que ha visto, "que me ha gustado mucho porque además sabía en qué tono estaba, es La vida breve, que es una maravilla, y una correlación de zascas a los Borbones. Es una sátira que suelta unos mandobles a la monarquía impresionantes y me ha encantado".

Respecto a la manipulación que algunos políticos realizan sobre hechos históricos, Concostrina afirma que le preocupa más "la dejación de funciones que han hecho los periodistas, y la preeminencia del 'periodismo de declaraciones'; responsabilizo de mucho de lo que ocurre a los periodistas, al ciudadano por no querer informarse y a mucha prensa por desinformar".

