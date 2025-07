Quevedo, artista español con más canciones escuchadas en el extranjero en 2025, según Spotify

Quevedo es el artista español con más canciones escuchadas en el extranjero en lo que va de año, según ha dado a conocer este martes Spotify, que subraya la creciente proyección internacional de la música hecha en España, impulsada tanto por artistas consolidados como por nuevas voces que están ganando terreno en el panorama global.

Entre las 30 canciones de la lista, Quevedo figura como colaborador en hasta seis temas: 'Soleao', colaboración con Myke Towers que se sitúa como la sexta más escuchada; 'Yo y tú', colaboración con Ovy on the drums y Beéle (7ª); 'Romeo y Julieta', canción junto a Eladio Carrión (8ª); 'Still luvin', con Delaossa y Bigla the kid (11ª); 'Nena sad remix',de Oro600, Pablo Chill-E, Duki Orodembow y 0-600 (17ª); y 'Guaya', junto con Lucho RK (29ª).

Además de Quevedo, Morad destaca por su presencia en cuatro canciones de la lista: 'Corazón Puro', de Rvfv, Morad y Rels B que es la tercera más escuchada, 'RS6', junto con Dystinct, que es la 15ª en la lista; 'Olvidar', que es la 21ª, y 'Tutto Bene' que es la siguiente en el ránking.

La lista la encabeza la joven catalana Bb Trickz con cu canción 'Super', a la que le sigue 'Angelito', de Bad Gyal y Trueno; 'Corazón Puro', de Rvfv, Morad y Rels B; 'Hoy no me siento bien', de Alejandro Sanz y Grupo Frontera; y 'Droga', de Mora y C. Tangana.

El género urbano predomina en la lista, con artistas como Omar Courtz, JC Reyes, Dei V, Milo J, aunque también destaca la presencia de artistas españoles como Aitana, que logra tener presencia con hasta tres canciones de su nuevo disco 'Cuarto Azul' y sitúa a '6 de febrero', 'Segundo intento' y 'Sentimiento natural', entre las más escuchadas.

Asimismo, la presencia española tiene representación con Alejandro Sanz, que además de 'Hoy no me sienta bien', consigue que 'El vino de tu boca' y 'Bésame', su colaboración con Shakira se cuelen en el TOP-20. Otro artista consagrado que aparece en la lista es Enrique Iglesias con 'Tamo Bien'. Otros artistas españoles que también figuran en el ránking son Sen Senra, Lia Kali o Lola Índigo.