Carín León, orgullo mexicano y desgarro emocional al asalto de Madrid: "Ser artista es también mostrar tus demonios"

Hay conciertos que se disfrutan. Otros, que se celebran. Y luego están los que se sienten como un acto de reivindicación íntima y colectiva al mismo tiempo. Lo que ocurrirá este viernes 11 de julio en Madrid, con Carín León al frente de un escenario que rebosará folclore, emoción y fuerza, pertenece a esa última categoría. Porque el cantante mexicano no viene solo a cantar. Viene a contar de dónde viene, a mostrar por qué su música está conquistando el mundo sin necesidad de disfrazarse de nada que no sea él mismo. Y a confirmar que, más allá de las cifras, los premios y los duetos internacionales, el verdadero poder de su arte radica en su capacidad para ser, sin concesiones, profundamente humano.

El fenómeno Carín León no se puede entender sin hablar de identidad. Y eso se refleja desde el primer acorde del espectáculo: una banda de más de 30 músicos en escena, vestidos con sobria elegancia norteña, trae a Madrid no una postal de México, sino su latido más auténtico. El show, dividido en bloques que alternan entre la euforia ranchera, los pasajes confesionales y los arranques de mestizaje sonoro, es también una síntesis del viaje artístico que Carín lleva años defendiendo con tozudez.

“Con Boca Chueca Vol. 1 quise mostrar cosas que antes no me habían dejado enseñar”, explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. “Era un disco arriesgado, oscuro en partes, ecléctico, pero honesto. Lo que más importa es estar orgulloso de lo que haces”.

Ese orgullo se percibe en cada gesto. No hay poses impostadas ni guiños calculados. Solo la determinación de un artista que ha entendido que ser fiel a uno mismo no es una estrategia: es una necesidad vital.

El regional como universo

Quienes aún reducen el término “regional mexicano” a mariachis de sombrero y trompeta deberían ver a Carín León en directo. Él mismo desmonta esa etiqueta con precisión de musicólogo: “Dentro del regional caben el mariachi, la banda, el norteño, la música campirana… Es un universo sonoro inmenso. Y cada rincón de México tiene el suyo”.

Nacido en Hermosillo, Sonora, Carín creció escuchando simultáneamente a Ramón Ayala y a George Strait, a Chalino Sánchez y a B.B. King. Esa doble educación musical —entre el corrido y el country, entre la frontera norte y Nashville— lo ha llevado a construir una identidad sonora mestiza, sin perder ni un gramo de autenticidad.

Por eso en su repertorio caben los requintos punzantes y los fraseos de banda sinaloense, pero también arreglos de cuerda con sabor soul, pasajes de steel guitar y hasta ramalazos de flamenco. Todo encaja, todo suma. Porque Carín no impone una fusión forzada: simplemente deja que su bagaje hable.

Madrid y más allá

La relación de Carín León con España no es circunstancial. En su paso anterior por Madrid llenó el WiZink Center, el mismo recinto, con distinto nombre (Movistar Arena), en el que se le podrá ver esta vez. Ahora vuelve con un espectáculo renovado y una gira que lo llevará por rincones insospechados de Europa —Países Bajos, Alemania, incluso Escandinavia— que no busca simplemente expandir su mercado, sino ensanchar su mensaje.

“Cuando toqué en Holanda en un sitio pequeño, me sorprendió ver tantas caras locales. Rubios, mayores, gente que no hablaba una palabra de español, pero que sentía algo”, recuerda. “Porque hay una conexión subterránea entre nuestras músicas. La polca alemana, el norteño mexicano… vienen del mismo lugar”.

Ese lugar del que habla Carín no es solo geográfico, es emocional. Tiene que ver con los sonidos de raíz, con el peso del pasado y la dignidad de quien canta desde lo profundo. Y en tiempos de globalización musical, él ha optado por lo contrario: conquistar el mundo desde su trinchera.

Vulnerabilidad y verdad

Pero lo que convierte a Carín León en algo más que un fenómeno de ventas o un embajador cultural es su capacidad para cantar verdades incómodas. Las suyas. Las nuestras. Porque en sus letras hay desamor, sí, pero también dolor, angustia, crisis de fe, vértigo existencial. Y lo más difícil: no hay filtros.

“No fue fácil llegar ahí. Durante mucho tiempo me protegí, no mostraba tanto. Hasta que entendí que ser artista es también mostrar tus demonios”, confiesa. “Y que, si alguien se incomoda, es parte del proceso. Hay que abrazar al hater. Hay que abrazar al que no entiende”.

Esa sinceridad brutal —que en directo se traduce en baladas donde la voz se quiebra y en monólogos entre canción y canción que parecen confesiones de madrugada— conecta a Carín con un linaje emocional que va de José Alfredo Jiménez a Nick Cave, de Chavela Vargas a Joaquín Sabina.

Y en un mundo donde la exposición mediática muchas veces se confunde con la verdad, su honestidad escénica resulta casi revolucionaria.

Del mariachi al Grammy (y al flamenco)

Que Carín León sea hoy uno de los artistas mexicanos más internacionales del momento no se debe a una campaña millonaria ni a una viralización fortuita. Es fruto de una carrera cocinada a fuego lento, de decisiones que a menudo fueron contracorriente, y de una ética musical que no negocia con la superficialidad.

Ganador del Grammy Latino, primer mexicano en actuar en el emblemático Houston Rodeo, colaborador de Maluma, Camilo o Leon Bridges sin perder su esencia, Carín encarna una nueva forma de entender el éxito: no como un molde que hay que rellenar, sino como un traje que se diseña a medida.

“Antes, hacer música era encajar en un molde. Ahora hago lo que siento. Si quiero sacar un disco de salsa, lo hago. Si quiero mezclar flamenco con norteño, también. Y eso es justo lo que estoy haciendo ahora mismo en España, con Niña Pastori y El Cigala”.

Y vaya si se nota. El concierto de este viernes promete ser una fiesta, sí. Pero también una declaración de intenciones. Un testimonio vivo de que la música mexicana puede ser muchas cosas —dolorosa, rabiosa, tierna, embriagadora— y que, en manos de alguien como Carín León, puede convertirse en un puente entre culturas, generaciones y geografías.

En palabras del propio artista, no hay hoja de ruta cerrada. “No tengo un plan fijo. Las cosas cambian. La creatividad no espera. Tengo un disco de flamenco en marcha. Otro de salsa. La segunda parte de Boca Chueca. Ojalá pudiera lanzar mil cosas”.

Quizá ese sea su mayor triunfo: no tener miedo al cambio. No encasillarse. Dejar que la música hable, aunque a veces duela. Y seguir adelante, con la boca chueca, pero la voz más clara que nunca.