C. Tangana: "Ahora es fácil tener tus cinco minutos de gloria, pero es más difícil que algo trascienda"

"Me gusta sentir el estudio de grabación como un taller: sucio, lleno de herramientas y piezas inacabadas, como un artesano". Rapero, músico, compositor, productor, cantante, y ahora cineasta. Antón Álvarez Alfaro es C.Tangana, pero también es Pucho, Crema, El Madrileño y todos los sobrenombres por los que se le ha conocido desde que a los 17 años empezó a hacer música. Sigue sumando facetas conforme se va "enamorando" de sensaciones, de imágenes o de sonidos. Tras el éxito brutal del disco El Madrileño, que reformuló su propia carrera y el panorama de la canción española, y de triunfar en el cine español, se encierra en el estudio a buscar la siguiente.. Todavía no la ha encontrado, pero no tiene prisa: de ello conversó este lunes, en la sede de la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP) en una nueva edición de The MOP Talks junto al director de cine Santos Bacana. Nadie le conoce mejor: fue precisamente él quien se puso tras la cámara para filmar Esta ambición desmedida, el documental que recoge la gira más ambiciosa de la carrera del cantante, la misma que le llevó al estrellato mundial y casi también a la ruina.

"¿La pregunta es qué cojones estoy haciendo ahora?", respondió C.Tangana, con sorna, cuando Santos Bacana, que ejerció de entrevistador, quiso saber en qué invertía el artista las horas en ese estudio que en realidad es un taller. "Estoy reconfigurándome", respondió. Un proceso creativo, el de encerrarse a componer o a jugar con las "herramientas" que le brinda el espacio, que en días buenos consume "14 o 16 horas de tiempo", que, añadió, muchas veces caen en saco roto. "La mayoría de los días parecen tirados a la basura", confesó. A veces, no obstante, hay rayos de luz que se cuelan por la claraboya de ese taller y las cosas salen "en una hora". Es el caso de Tú me dejaste de querer, el tema que actuó como preámbulo de lo que sería El Madrileño, un disco, una gira y un éxito mundial que todavía sigue reverberando hoy. "Un alumbramiento de una hora requiere seis anteriores de palos de ciego", puntualizó ante los 200 asistentes de la velada que le escuchaban atentamente, entre los que se encontraban Marta Ortega y su marido, Carlos Torretta.

De la vida después de aquel disco, de sus perspectivas actuales, y también de su vida anterior, reflexoinó Tangana desde el espacio de la Fundación MOP. Repasó sus inicios en el rap, cuando la cultura urbana no tenía vía libre en los grandes festivales. Entonces no era C Tangana, era Crema, integrante del grupo Agorazein, que escribía y grababa sus maquetas sin muchas pretensiones de ser un gran nombre ni mucha pericia técnica. Todo cambió con Antes de morirme, la canción que comparte con Rosalía y que hizo apuntar los focos a aquella forma de hacer música que se iba abriendo paso. ""En algún suplemento de un gran medio, nos llamaban los 'ninis' del primavera sound a los de la cultura urbana. Con Mala Mujer, supimos que era cuestión de tiempo que la cultura urbana ganase su lugar", explicó. Muchos años después de aquello, haciendo honor al nombre de su gira más célebre -Sin cantar ni afinar- confesó que no ha querido ganar demasiadas habilidades. "Sigo sin ser capaz de poner tres acordes en el piano. Tengo esa pelea interna, no sé si quiero aprender. Sigo creyendo en la inspiración salvaje, en el atrevimiento del ignorante. Cuanto más conocimiento tengo, menos capacidad tengo de hacer algo original", reflexionó el músico.

Una intuición como la que tuvo cuando se cruzó por casualidad, en una fiesta, con Yerai Cortés, el guitarrista flamenco que protagonizaría más tarde la primera película documental dirigida por C.Tangana -firmada, esta vez, como Antón Álvarez Alfaro-, La guitarra flamenca de Yerai Cortés. "Hago las cosas por un instinto pasional que me lleva a enamorarme personas, querer acercame a sus mundos. En el caso de Yerai fue verlo en esa fiesta, con la guitarra, unas DR. Martens y una torerita. No sabía si era un gitano muy raro o un payo rodeado de gitanos. No pertenecía a ese mundo, en cualquier caso", relató el artista. Un año después de aquel encuentro, la película le hacía llevarse un Goya a su vitrina. Un éxito más que hizo preguntarse a Santos Bacana si C.Tangana ha conocido alguna vez el fracaso. "En mi vida ha habido mucho fracaso. La mayor parte de mi música no ha sido exitosa. Hoy en día es más fácil tener cinco minutos de éxito, pero es más difícil que algo trascienda", afirmó. ¿Y qué es el éxito para C. Tangana? Para el mismo Antón, el éxito no es económico ni comercial: es lo que cualquier otro artista negaría por vanidad o pudor: el reconocimiento. "No tengo técnica, todo lo que hago me sale de chiripa. El reconocimiento es mi validación. No necesito un éxito comercial, sino la mirada de una persona cuyo criterio valoro y respeto".

Durante la conversación, C.Tangana no tuvo reparos en reconocer que la productora que fundó junto a Santos Bacana, Little Spain, tuvo "dos quiebras efectivas", de las que se recuperó haciéndose cargo de la parte financiera de la empresa y no solo de la creativa: "Ahora puedo decir que no estamos pagando con nuestro trabajo los errores del pasado". También admitió que la vida tras El Madrileño no siempre fue fácil, pero, a la larga, aprendió a capear las consecuencias de su propio éxito. "Enfrentarme a igualar el madrileño es complicado, pero también me dije a mí mismo que ahora puedo ir con más calma, puedo arriesgarme. Ya he demostrado que soy músico, que ya soy compositor. Que todo lo que soy no es una gran mentira".