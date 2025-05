Aitana: "Hay cosas alrededor que tienes que aguantar, pero es lo que hay"

¿Cuál el significado de ese 'cuarto azul'?

Es la habitación en la que nací. A mi madre, cuando estaba de seis meses, le dijeron que yo era un niño, y mis padres la pintaron así. Es algo simbólico, juega con el hecho de que es mi cuarto disco, y azul, 'blue', es un color triste, pero para mí no lo es. Representa mi espacio de estar bien. Y con todo lo que me pasó el año pasado, lo que viví a nivel mental, la depresión, yo sentía que debía volver a mi lugar seguro.

"Quiero volver donde crecí", dice la canción.

Literal. El disco comienza con esa etapa oscura de resentimiento, añoranza, vergüenza, rabia, ansiedad, depresión… Luego está el interludio que hice a mis amigas, dándoles las gracias por haber estado conmigo en mis momentos más difíciles. 'En el centro de la cama' me muestra cada vez mejor, y luego 'Conexión psíquica', 'Superestrella'…, son canciones un poco Abba para mí, de directo, de luz, con sintetizadores, para cantar con los fans.

Ha hablado de la presión que sufrió el año pasado, fruto de su estatus de celebridad, pero, ¿no se podría pensar que era eso lo que siempre había querido?

No, yo no sabía lo que quería. Tenía 18 años y me presenté a un concurso de televisión, por probar, como algo divertido. Yo quería ser cantante, pero yo qué sé, de niña no sabes qué quieres ser. También quería estudiar diseño, y bellas artes. Pero entré en 'OT', y de repente… ¡Aitana! Todo el mundo me decía "qué suerte tienes", "todos te quieren"… Sí, sí, pero recibía también muchísimas críticas y no estaba acostumbrada. Necesité ir a terapia y que me explicaran cómo gestionar todo eso.

En 'La chica perfecta', dueto con Alaska, hace una recopilación de las cosas chungas que se han dicho de usted.

La hice en solo 20 minutos, sacando lo que sentía. Habla de cosas que me han dicho: que si me he operado, que si estoy más delgada, que si esos bailes que hago no son propios de niñas…

En la gira 'Alpha' se la acusó de azuzar el despertar sexual de esas niñas antes de lo que toca.

Yo no hago despertar a las niñas de nada. Es una cosa en la que tienen que ver los padres. Y la educación sexual, que es importante. El debate está en ver cuál es la edad. Yo no soy nadie para educar a un niño y lo que hice no era obsceno. Eso está en la mente de las personas. Un niño no pensará eso. Tengo canciones que hablan de sexo, y otras que son más naíf, de amor y desamor, pero tengo 25 años y he vivido cosas para contarlas en una canción.

Aitana, en una imagen promocional de su nuevo disco / Universal

Firma sus canciones junto a otros coautores, dos, tres o más (cinco en 'Sentimiento natural'), lo cual es corriente en el pop 'mainstream' actual. ¿Podría decir a sus seguidores dónde está su sello como autora en esas composiciones compartidas?

Es un poco difícil de explicar si no estás dentro de la industria. Si miras los créditos de Rosalía, hay muchísimos nombres en los créditos. ¿Es porque lo necesita? No, ella lo ha explicado: es porque le gusta compartir la música, estar en el estudio con más personas y que le digan cosas, y que la empapen. Con Alejandro Sanz, igual. Cuando empecé con 18 años no componía mis canciones. Me llevaron a Los Ángeles y ahí conocí a compositores y productores y me puse a trabajar con ellos. Quería aprender a hacer canciones, y poco a poco lo voy aprendiendo. Hay artistas que no quieren más gente metida, porque luego el porcentaje que se llevan es más pequeño, pero eso a mí me da igual. Yo quiero que la canción sea buena. 'Cuarto azul' la he hecho yo sola. 'La chica perfecta' casi también. Depende. Pero entiendo que es difícil comprenderlo.

Usted es una celebridad y debe cuidar muchos frentes: alimentar un relato sobre su figura, cuidar redes y medios, ha hecho una serie documental con aspectos íntimos de su vida… ¿Siente que su profesión es la de cantante o ya es otra cosa?

Yo siento que mi profesión es ser cantante. Es verdad que hay cosas alrededor, pero, por ejemplo, no me gusta hacer sesiones de fotos. No soy modelo y lo paso fatal. Es el peor día de mi vida. Pero tengo que hacerlas. Los vídeos ahora me gusta hacerlos, pero al principio yo pensaba: "si no sé actuar…" Me gusta cantar, y todo lo demás me da mucha vergüenza. Sí, hay cosas alrededor que tienes que aguantar. Es lo que hay.

El año pasado, Estopa se convirtió en el primer grupo español en actuar en solitario en el Estadi Olímpic, después de una trayectoria de 25 años de éxitos continuados. Un verano más tarde, usted da ese salto de escala. ¿Verse a ese nivel le crea alguna duda?

Yo no sé qué pasará. El año pasado hubo un 'boom' con el Bernabéu, se hicieron los dos 'sold outs' y me sentí un poco mal de no ir al lugar donde me han visto crecer. Pensé en hacer un Sant Jordi, pero entonces me dije que pensarían que ellos son menos porque ahí hago una 'arena' y no un estadio. Y me dije: "me lanzo a la piscina". Y aún quedan entradas por vender en el Estadi, pero no pensaba que se venderían tantísimas. Poco a poco.

Este verano, seis de los siete conciertos en el Estadi son de artistas debutantes en ese escenario, como usted misma.

Es verdad que antes no era así. Había un concierto al año de Coldplay o Beyoncé. No sé qué pasará. Lo que sí sé es que quiero hacerlo ya. No puedo más. Me han cambiado los estadios dos veces en Madrid. Barcelona será el primer concierto. La gente tiene que venir. Habrá sorpresas muy bonitas.

¿Con invitados? ¿Y será un concierto basado en las canciones de 'Cuarto azul'?

Habrá invitados, sí, y será un concierto basado en mi carrera, que ya son cuatro discos. No cantaré el álbum solo, eso será más adelante, de cara al año que viene.