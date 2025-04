Lori Meyers: "Nuestro leitmotiv, donde lo pasamos mejor, es tocando"

Lori Meyers encabezan el cartel de la primera edición de Primavera Sardinera, y se ponen de nuevo en marcha para girar esta temporada por los grandes festivales españoles. Las canciones de “Espacios Infinitos” sonarán en directo junto a otros temas míticos conjugando el uso de bases psicodélicas y letras más espirituales para alcanzar un equilibrio entre sus raíces y la búsqueda de nuevos territorios musicales.

Los granadinos despuntaron con apenas 18 años a través de “Viaje de estudios” (2004), un debut de rock alternativo enérgico y destartalado, inevitablemente amateur, producido por Mac McCaughan de Superchunk. La realeza indie les acogió con los brazos abiertos. Dos décadas después, ese álbum recibió un homenaje. Sus once canciones fueron reinterpretadas por once jóvenes bandas del panorama actual. Tras “Hostal Pimodán” (2005) -un catálogo de pop pluscuamperfecto, heredero tanto de Juan y Junior, Módulos y Los Ángeles como de la psicodelia británica del 68-, y “Cronolánea” (2008), con el que accedieron a un público mayoritario, no han parado de reinventarse, y cocinan a fuego lento el que será su nuevo disco, previsto para 2026, aunque antes anuncian que habrá alguna gran sorpresa. Lori Meyers siguen en órbita, y con Noni, su cantante, hacemos balance.

Junto a Lori Meyers, en el cartel de Primavera Sardinera figuran Vera Fauna: ocasión para hincarle el diente al fantástico menú que han preparado en “Dime dónde estamos”, su nuevo álbum, con una banda sonora donde caben por igual guiños a Pata Negra, Arlo Parks, Elia y Elizabeth oThe Roots, samples de Fieh, y bajos a lo Cleo Sol; todo un paso adelante en la ascendente carrera de los sevillanos. Seguro que sonarán canciones tan pegadizas como “No me digas la verdad”, una rumba pop para sacudirse los males del amor con la colaboración de un Noni Meyers en estado de gracia. La fiesta también contará con sesiones a cargo de Aníbal Gómez Dj, Dingy Dj y Salmerock Dj, que se encargarán de que la música no falte en ningún momento.

¿Conoces el Entierro de la Sardina o el Bando de la Huerta? No sé si aguantarás hasta el día siguiente...

No he estado nunca, pero algo me llega. Soy de al lado, soy de Graná. Como es un día raro in situ para tocar, al ser lunes no sé si quedarme al día siguiente y empaparme de to’. Depende de cómo termine la actuación.

De empaparse va la cosa, y de dejarse engullir. Ha pasado más de un cuarto de siglo y seguís siendo cabezas de cartel de todos los festivales a los que vais. ¿Cuál es el secreto de esa eterna juventud de Lori Meyers?

No lo sé. A lo mejor cocinar las cosas como las hicimos nosotros. No tuvimos un gran éxito desde el principio. Sí que nos hicieron bastante caso en la primera época de “Viaje de estudios”, en la escena más alternativa. Nos mimaron bien, nos dieron algunos premios; eso dio como un empujón para salir, y de repente nos metimos en el circuito de los festivales. Fuimos haciendo nuestros discos, esos discos iban complementando cada vez ese playlist mejor, y hasta el día de hoy el grupo tiene una experiencia, está haciendo un gran espectáculo, que al final es de lo que se trata, de entretener a la gente, y que se vaya esa noche con una sensación de que lo ha pasado muy bien.

Precisamente ahora que hablas de “Viaje de estudios”, fui un privilegiado al poder escucharlo poco antes de que viera la luz y vinierais al Lemon Pop.

Ten en cuenta que estábamos en Houston Party en la época de “Viaje de estudios”, y nos hicimos un tour por casi todas las salas de España, y Murcia me acuerdo que estuvimos en la Super 8.

El concierto Fecha: Lunes 21, 19.00 horas. Lugar: Cuartel de Artillería, Murcia. Precio: Desde 20 euros.

Y antes en el Lemon Pop.

Es verdad, cierto. Ahí me ganas. Siempre estuvimos Murcia y Granada hermanados. Ya había grupos como Second, que eran coleguis, hasta ya los últimos grupos que tenéis que son más grandes todavía, pero ya en esa época siempre estábamos hermanados. Nos movíamos mucho entre Murcia y Granada.

Te refieres a Viva Suecia, Arde Bogotá...

Claro. Sobre todo ahora están en su gran momento, y son grupos de allí que salen de las influencias de allí, y es un orgullo para vosotros tener dos grupos de ese nivel en Murcia.

Vosotros tenéis allí a grupos como 091, Los Planetas, Lagartija Nick ...

Sí, aquí el problema casi es como ser el hijo de un famoso: se te exige mucho si coges la misma carrera, y parece que el sello de Granada a un grupo le tiene que pesar. Tiene que saber siempre que un grupo que sale de aquí ya es por algo. Está el doble filo, pero es cierto que estamos superorgullosos de la tradición musical de Granada.

Hace unos meses salía el álbum “20 años de Viaje de Estudios” rememorando el disco original versioneado por 11 bandas jóvenes. Ese primer disco os dio muchas alegrías. ¿Qué significó para vosotros, aparte del despegue?

Cuando grabas el primer disco, yo creo que no te enteras bien. Coges más conciencia de ello después. Yo me acuerdo de que nos metimos a grabar en el estudio de Los Planetas, con el Banin... Una fiesta continua, y de ahí salió el disco, y luego lo que pasó también fue un poco extraño. Rulamos mucho, muchísimas horas de furgoneta, de salas... Y ahí empezamos a curtirnos como músicos, y empezamos a aprender lo que era el escenario y lo que se le exige a los primeros músicos, que es coger tablas.

El disco lo produjo Mac McCaughan de Superchunk.

Sí, estaba sordo de un oído, así que imagínate, y luego, Los planetas tenían una mesa que es analógica. No tenía automatizaciones,que, para entendernos rápido, es poder subir esta guitarra en el punteo, y se automatiza solo. Tú tenías que estar pendiente en cada tramo de la canción de subir los faders. Alejandro se encargaba de su guitarra, yo me encargaba de las voces y mi guitarra, y Julián se encargaba del bajo, cosa que no se encargó: el bajo está casi oculto en el disco. Nos han dicho alguna vez de remasterizarlo, de remezclarlo, y creo que pierde la gracia, pero creo que en algún momento, algún día, escucharemos el bajo.

Has colaborado con los sevillanos Vera Fauna en su canción “No me digas la verdad”. ¿Cómo ha sido el noviazgo con ellos?

Muy guay, porque son un grupo que creo que tienen las raíces de Lori, o como también nos vemos los Lori: no buscamos un single desde el principio, hacemos una carrera lenta, cuidamos mucho los discos, los detalles, a nuestro público... Y creo que Vera Fauna tiene todo eso. Aparte, tienen lo más importante que tiene que tener un grupo: canciones. Cuando escuché el disco, ya me parecía extraño... En los discos modernos, que a partir de la 8 o la 7 no haya rellenos es complicado, y cuando te encuentras un disco como el de Vera Fauna, que está estudiado canción por canción y tiene más de tres canciones buenas, para mí es ya un disco top. Luego nos conocimos, nos presentó Manola. Con Manola habíamos hecho una canción juntos, y desde entonces nos hemos hecho supercolegas, y estamos trabajando. A veces Ale de Vera Fauna me ayuda a mí en alguna producción externa, así que hemos hecho un vínculo muy guay. Lo mínimo era colaborar con ellos, y en esa canción, que está superguay además.

¿Cómo sientes que ha evolucionado el sonido de Lori Meyers y vuestra forma de componer?

Partiendo de la base de que no queríamos hacer el mismo disco cada vez que lo terminábamos. “Viaje de estudios” ya se hizo, “Hostal Pimodan”ya se hizo, se han hecho todos. La evolución ha estado en qué música escuchábamos en algunos momentos. La música ochentera o de alguna época un poco más digital, electrónica, llega a Lori Meyers en una época determinada, y también lo incorporamos. Hemos ido incorporando las cosas que nos gustaban de los estilos que nos gustaban. Ahora mismo, el compendio de eso es Lori Meyers, pero ya ha ganado el mismo monstruo: Lori Meyers yo creo que ya es personal. Ya sabes cómo es una guitarra de Ale, ya sabes cómo es mi voz... Eso es lo que tiene que tener la evolución de un grupo. Siempre he defendido, aunque no soy muy fan, no he escuchado muchos discos (solo algunos), el concepto de Radiohead de no repetir los discos, de ir siempre evolucionando. Luego, tengo una banda que me encanta muchísimo como Teenage Fanclub, pero cada vez que sacan un disco es el mismo. La evolución tiene que ser otra cosa.

¿Y cómo lleváis lo del disco nuevo? Estáis sacando últimamente discos cada 4 años aproximadamente. ¿Quién lo está produciendo?

Ahora mismo estamos trabajando con Ferrán. Ferrán es también Alizzz, es decir, trabaja con Cristian, hace producciones también con Cristian de Alizzz, pero está haciendo también cosas solo, ya ha hecho cosas con Arde Bogotá, con algunos amigos... Estamos currando juntos, y lo estamos haciendo por ahora en casa, poco a poco. Yo veo que pasa el tiempo y no entiendo por qué tardo 4 años en hacer el disco. No hay ningún año que lo pueda rebajar. También es cierto que cuando tengo el material, la industria tiene sus tiempos, pero es que nos metemos en giras, luego un año te vas para México... Va pasando el tiempo. A ver si intento recortar mi marca un poco, espero.

Sidonie decían en una canción: “Ahora que toquen Lori Meyers, que tengo ganas de bailar”. El remix que ha hecho Innmir de “Hacerte volar” ¿es una especie de prólogo, de señal de por dónde irán las cosas con este nuevo disco?

Hay un poco de todo. El remix de Innmir es que ya lo tenía hecho, y este verano, que no sabemos si vamos a tener un single nuevo, la verdad es que nos venía muy bien tener un remix. Y es cierto que estos cuatro años han sido los que más colaboraciones hemos hecho Lori Meyers con otros grupos, porque también estábamos más abiertos a trabajar con colegas en el momento en el que estábamos, pero aún no sé bien para donde va a tirar el disco; ahora yo lo veo ‘modo demo’, y veo cosas de Lori de siempre, pop, y alguna cosa más arriesgada. Veo esa evolución a la que quiere llegar el grupo.

¿Qué nuevas influencias están inspirando este nuevo trabajo?

Cuando estoy en un modo composición es un momento en el que no suelo escuchar mucha mucha música, porque estoy como centrado en intentar sacar lo nuestro cada vez con más personalidad, pero es cierto que llevo ya mucho tiempo escuchando a bandas emergentes, que, como lo he dicho ya muchas veces en los medios, ahora no paran de mandarme canciones [ríe]. No, pero es guay, porque a algunas me gusta echarles un revisado, un ‘pues este rollo está bien’, o intentar ayudar a grupos jóvenes, porque tú ya tienes experiencia, y entonces la mayoría de la música que escucho es de gente que está intentando salir; un poco de ‘coaching’ o algo así. Pero es verdad que casi todo lo que escucho es gente de ahora, y no estoy revisitando los clásicos ni ná para evitar que algo se me pegue y puede que sea algo muy importante [ríe].

Vosotros siempre habéis preferido vivir en Granada. ¿Tiene otra influencia el sur?

Para mí sí. El hecho de que Lori Meyers empezara justo en la época en la que empiezan los primeros correos electrónicos, o el internet para el curro, posibilita que Lori Meyers pueda quedarse en Granada. Hemos viajado muchísimo, aunque hayamos decidido quedarnos en un lugar algo esquinado y al sur, pero hemos ganado en vida, en estar cerca de nuestros familiares, en darles trabajo a nuestros amigos, hemos ganado en mucho. Ya no es como la época de Miguel Ríos, que tenías que centralizar y tal, y luego siempre hay que subir a Madrid porque allí está el sello, el management, la editorial... Lo tenemos todo; así que mi casa es un híbrido Madrid- Granada.

¿Para vosotros sigue siendo igual de divertido que siempre, o lo pasáis mejor componiendo, grabando, que tocando en directo?

Las tres cosas nos gustan. Para nosotros las grabaciones son algo muy guay, nos lo tomamos como un aprendizaje, eso de aprender los trucos de cómo se graban los discos, y eso es lo que hace que comience todo. Ya grabamos en casa, y ese momento de grabar lo tengo como el momento de recogerse , de terminar las giras, de pensar bien lo que hacer si tienes algo que decir. Pero creo que lo que más nos gusta a los Lori es tocar en directo, aunque sin el proceso de grabar un disco no hay proceso de tocarlo, así que nuestro leitmotiv, donde lo pasamos mejor, es tocando.

¿Y cómo os planteáis los conciertos de esta nueva temporada, el del Primavera Sardinera que ya está ahí?

El problema es que empezamos pronto, aunque ya los festivales empiezan antes, pero ya hemos hecho los preparativos, la puesta en escena de lo que va a ser el espectáculo este verano, y la verdad es que estamos muy contentos. Es un año que no tenemos todavía disco, pero antes de que acabe este año daremos alguna sorpresa, y creo que el disco debe estar para 2026, si no, voy a perder mi marca y no quiero [ríe].

¿Habéis pensado hacer algunos conciertos interpretando ‘’Viaje de estudios’’ por el orden de las canciones, que es algo que se lleva también?

Pues es que lo pensamos, pero algunas canciones había que bajarlas de tono, otras ya estaban en el repertorio de Lori casi siempre. Luego pensamos que igual cuando estábamos más metidos en el año del homenaje sí se pensó en hacer un concierto sin anunciar en la sala donde empezamos en Madrid, creo que fue en Moby Dick, y se pensó en hacer algo así, pero nos metimos en gira como siempre, empezó a pasar el tiempo, dijimos de hacer un documental también en El Fargue, porque allí había material , pero también pasó el tiempo y no hicimos nada, y menos mal que finalmente nos salvaron el culo los grupos emergentes con el disco ‘’20 años de viaje de estudios’’, porque creo que no hubiéramos hecho nada .Y es que Lori somos cero ver atrás, para nada nostálgicos, es como ‘vale, llevamos 20 años’, pero es que empezamos con 18, y al final lo del disco fue una acción superincreíble. Además no fue un disco que nos facilitara la compañía: estuve implicado con el disco, conocía a las bandas, nos hemos hecho supercolegas, y estoy muy contento; un tipo de homenaje así es lo que nos gusta a Lori Meyers.

A Los Planetas les ha ido fantástico con el aniversario de “Super 8”.

Sí, Juan (J) quería recuperar ese disco; también lo tiene muy incorporado a sus shows, pero está bien el concepto que él ha hecho de toda la gira, y a Los Planetas les queda muy bien, porque ese disco es increíble.

-“Decir te quiero todos los días es la revolución”, como dice una de vuestras canciones. ¿Sigue siendo así?

Yo lo digo, pero no me hacen ni caso.

Hay que seguir insistiendo.

Seguramente hay que insistir, ¿no? Lo que quería decir en realidad la frase era la típica tontería de que te levantas por la mañana y te acuerdas de las personas que están contigo; no es un te quiero a una novia, un te quiero a tal, simplemente es una frase para levantarnos pensando en qué queremos, mejor que en qué odiamos.