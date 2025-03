Los reyes Felipe y Letizia inauguran ARCO 2025 y se interesan por el arte español

Los Reyes han inaugurado este miércoles 5 de marzo Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCO 2025 y han visitado alguna de las galerías más representativas de esta cita, como la de la emblemática coleccionista Helga de Alvear, --donde se han mostrado cercanos con su hija dándole el pésame--, y en la que se han interesado por el arte español de Secundino Hernández o de la Premio Nacional de Artes Plásticas 2013, Carmen Calvo.

Acompañados por autoridades como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, Felipe VI y Letizia han entrado, tal y como estaba previsto, a las 18.00 horas en el pabellón 9 de Ifema Madrid para comenzar una visita que ha durado una hora y media.

La hija de la coleccionista, Patricia de Alvear, el director de la galería, Alberto Gallardo, y el responsable de ventas de la galería, Gregorio Cámara, han recibido a los monarcas en uno de los primeros puntos de la visita, como ya es tradición.

Así, los monarcas han visitado la galería de Helga de Alvear, aunque en esta ocasión ha sido la primera en la que la veterana coleccionista no ha estado presente, tras su fallecimiento el pasado 3 de febrero. Aun así, Felipe VI y Letizia no han dejado de pasar por el 'stand' para darle el pésame a Patricia de Alvear, con "mucho cariño", como ha explicado a Europa Press.

"Ha sido una visita más que nada para darme el pésame y mostrarme el cariño que le tenían a mi madre y venir simplemente a compartir su amor por mi madre, es claramente a lo que han venido. Le tenían, ella en especial, un cariño muy especial a mi madre y ha venido mostrando ese cariño", ha agradecido Patricia de Alvear, quien ha reiterado que su continuación de la galería en ARCO está "en el aire".

En una de las primeras paradas de la visita, los Reyes se han paseado por la galería austriaca Krinzinger para agradecer a su fundadora, Ursula Krinzinger, su compromiso con ARCO, feria en la que participa desde la primera edición.

Su hijo Thomas Krinzinger, ha detallado que los Reyes, muy cercanos, han celebrado que reciban el Primer Premio Juana de Aizpuru, y se han mostrado "muy interesados" por la obra del español Secundino Hernández.

"Hemos hablado mucho de Secundino Hernández, su técnica. Les he intentado explicar cómo trabaja, de dónde viene y que es probablemente uno de los artistas españoles más importantes con una carrera internacional", ha detallado Thomas Krinzinger en declaraciones a Europa Press.

Dos personas observan una obra en la feria ARCO Madrid 2025. / EP

La Reina, interesada en un vídeo montaje de Palestina

Los Reyes se han detenido también en la galería valenciana Luis Adelantado y su directora, Olga Adelantado, hija del fundador, ha recorrido con ellos el stand, mostrándoles un proyecto con 16 artistas españoles, entre los que se encuentra Carmen Calvo. "Por supuesto la conocen porque le dieron el Premio Nacional en 2013", ha explicado.

Adelantado ha detallado que la reina Letizia le ha preguntado por uno de los vídeo instalación dedicado a Palestina que hay en la galería y que es un montaje de Álex Reynolds y Robert M. Ochshorn, 'A bunch of questions with no answer', "un registro de las preguntas dirigidas al departamento de Estado de Estados Unidos sobre el genocidio en Palestina", según reza la cartela.

"¿Qué es? Me ha preguntado la Reina. Le he explicado que son todas las ruedas de prensa desde 3 de octubre de 2024 hasta ahora con Estados Unidos cuestionando, preguntando, sin contestación clara sobre el genocidio en Gaza (...) Tras la explicación, ha asentido, no ha habido mayor comentario", ha apuntado Adelantado.