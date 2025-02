Miriam Cantero: la sorpresa constante

Un trabajo que desde principios de año ya puede escucharse, con todos sus singles, en las plataformas digitales. Se trata de ‘Maestras’, el primer disco de la cantaora cacereña Miriam Cantero, que ha querido homenajear de este modo a todas las referentes en el flamenco, pero también a esas mujeres que, por la presión social, quedaron relegadas a las fiestas familiares.

«Realmente, siendo mi primer trabajo y siendo yo mujer y artista, este disco ha nacido de la necesidad de rendir homenaje a aquellas que no lo tuvieron nada fácil en una época donde el arte no estaba bien visto si llevabas nombre de mujer. En ‘Maestras’ están las reconocidas, pero también aquellas otras que quedaron, junto con su arte, circunscritas al ambiente del hogar», explica la artista.

Un hogar, que, en el caso de su familia, siempre ha estado ligado al cante y a la tradición. Su madre, Nina Díaz, fue la primera en ganar el ‘El Adarve’, el I Concurso de Saetas Nacional celebrado en Cáceres en 1986, siendo la matriarca, la primera vez que cantaba en público. Todo un hito.

«Con ‘Maestras’, mi madre está feliz. Yo tenía un poco de temor por ver cómo se tomaban esto, porque somos una familia de raíz ortodoxa, pero estuvieron acompañándome todos en la presentación del disco en el Gran Teatro de Cáceres, tremendamente satisfechos. Mi madre, como mujer y cantaora, se siente especialmente orgullosa», revela.

Su familia, los Cantero, llevan el flamenco no solo en el apellido, con esas mineras que al patriarca Eugenio Cantero siempre le han llevado a las lágrimas. «La razón está en que mis abuelos paterno y materno, mi padre, mis tíos, todos trabajaron en el pozo de Las Minas de Aldea Moret (Cáceres) y por eso son cantes que me tocan el corazón», me comentaba hace unos años en una entrevista. También lo llevan en la tradición: su hermana Raquel Cantero es la primera cantaora Doctora en Flamencología del país (obteniendo la calificación cum laude, Sevilla 2012); y su hermano César Cantero acompaña a las palmas y tiene el grado profesional de guitarra flamenca en el Conservatorio de Sevilla. Malo sería que Miriam no se dedicara al cante. «Cuando una bucea en una misma, halla cosas que no creía tener», asegura Miriam; por ello, no es de extrañar que en esa búsqueda interior, haya encontrado una versatilidad que, hoy por hoy, no tiene límites.

La pequeña de los Cantero, junto con la Orquesta Sinfónica de Extremadura, ha compartido escenario con el tenor granadino José Manuel Zapata y juntos, bajo los arreglos del director de la Orquesta Juan Francisco Padilla, regalaron al público una versión de Rosalía y, en la misma velada, ‘Los Campanilleros’ que popularizara La Niña de la Puebla. Esa noche se convertirá en disco y próximamente se presentará en Madrid y en Málaga.

Con el pentagrama que conforma su alma cantaora y artista contemporánea, Miriam también ha colaborado con raperos, danza urbana y todo lo que su single ‘La Petenera’ le ha arrancado de su juventud y su curiosidad. El Festival Womad de Cáceres fue testigo el año pasado.

«A mí estos retos me gustan mucho, ¡los disfruto muchísimo!». Unos retos que Miriam compagina con una sonrisa sincera y mayúscula, y reconocimientos como el I Premio de Saetas del XXI Certamen de Saetas y Cantes Mineros de Pasión de La Unión el año pasado. «Fue muy especial para mí; se le canta al Cristo de los mineros y yo, nieta de mineros. Me quise presentar por mi hermana Raquel Cantero, para pedir por ella».

Homenaje en la Cumbre Flamenca de Murcia

Raquel, tras sufrir un problema de salud, ha sido homenajeada en el marco de la Cumbre Flamenca de Murcia hace unos días. Un homenaje en el que no han faltado ni las alumnas del Conservatorio de la mayor de las Cantero, ni Miriam con su inseparable guitarrista, productor y pareja, Rodrigo Fernández.

«Ha sido precioso. Cuando mi hermana entró en el Palacio Pedreño de Cartagena y todo el mundo se puso en pie, fue impresionante. Hubo muchas emociones, nosotros actuamos con una congoja indescriptible…, se proyectó el videoclip que junto con Rodrigo grabó mi hermana, ‘En mi recuerdo’. Le han otorgado el honorífico como Matriarca en la docencia, un reconocimiento que hasta ahora solo han tenido grandes como Fosforito o Miguel Poveda. Sin duda lo merece como investigadora, cantaora, docente…, es una gran luchadora y esta batalla también la va a ganar».

¿Qué has aprendido de todo el camino que lleva hasta ahora? «He aprendido que un proceso creativo puede durar una eternidad, pero que todo pasa por algo. Me gusta mucho el factor sorpresa; y me encantan los retos» ¿Y el 2025 como se presenta?, le preguntamos: «Ahí estamos mi Rodrigo y yo en Sonanta Estudios en Cáceres, buscando y experimentando músicas para ir anunciando nuevas sorpresas. ¿Le he dicho que me encantan?».

Los canteros, como dice la RAE, son los que tienen por oficio extraer piedras de las canteras. Quizás, la Real Academia tendrá que valorar en un futuro anunciar un nuevo significado si esta familia sigue aportando tanto al arte del flamenco. Estoy segura de que a Miriam Cantero no le costaría lo más mínimo quitar las piedras de su camino. Como hasta ahora. n