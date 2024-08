Oasis confirma su regreso para una gira en 2025

Las bíblicas tensiones entre los hermanos Noel y Liam Gallagher han remitido, sellando la paz o tal vez solo una tregua, y Oasis reaparecerá en los escenarios el año que viene con una gira en 2025 de la que se han anunciado las primeras fechas, todas ellas circunscritas al Reino Unido e Irlanda. Se trata de 14 conciertos que serán los únicos que la banda ofrecerá en Europa y a los que se sumarán algunos más “en otros continentes a finales de año”, anunció Oasis este martes en su web oficial, confirmando las intensas habladurías y conjeturas alimentadas el pasado fin de semana por Liam Gallagher en la red X, cuando dio a entender que una reunión podría estar en curso y animó a los fans a “vernos en primera fila”.

La reaparición será el 4 y 5 de julio en Cardiff (Principality Stadium), a los que seguirán cuatro conciertos en Manchester, la ciudad de Oasis (11, 12, 19 y 20, Heaton Park), otros cuatro en el estadio de Wembley, en Londres (25 y 26 de julio, 2 y 3 de agosto), más dos en Edimburgo (Scottish Gas Murrayfield Stadium, 8 y 9 de agosto) y dos en Dublín como cierre (Croke Park, 16 y 17). Venta de entradas inminente, a partir de este sábado.

Descartados, al menos para 2025, los conciertos en otros países de Europa, estas serán las opciones más cercanas para los fans españoles, que pudieron ver a Oasis por última vez en 2009, en la gira que precipitó el descalabro de la banda. Invocando sus famosas trifulcas internas, los Gallagher lanzaron un mensaje en X de tonos épico-irónicos: “Las pistolas se han silenciado / Las estrellas se han alineado / La gran espera ha terminado / Ven a verlo / No será televisado”, dice la nota, con guiño final a la canción de Gil Scott-Heron ‘The revolution will not be televised’.

Sin la formación original

No hay alusiones a un nuevo álbum ni a canciones nuevas. Solo conciertos, lo que hoy mueve más dinero con riesgos mínimos cuando se trata de grandes nombres y de largas esperas. Tampoco se ha precisado qué versión de Oasis se verá en escena, si bien estos días la prensa británica ha hablado de una formación sin otros miembros originales y que contaría con los músicos que integran los High Flying Birds, la banda de apoyo de Noel Gallagher en los últimos tiempos (en la que figura un exmiembro de la segunda etapa de Oasis, 1999-2009, el guitarrista Gem Archer).

Oasis es así entendido como el grupo de Noel y Liam Gallagher, y poco parece importar en resto de la alineación, aunque, de confirmarse, los fans históricos fácilmente añorarán a los titulares de los tres primeros álbumes, incluido aquel referencial debut, ‘Definitely maybe’: Paul ‘Bonehead’ Arthurs (guitarra), Paul ‘Guigsy’ McGuigan (bajo) y Tony McCarroll (batería). El disco de temas como ‘Live forever’, ‘Rock’n’roll star’ o ‘Shakermaker’ cumple 30 años este jueves y se reedita con material inédito, maquetas originales que, según Noel Gallagher, estaban desaparecidas desde entonces.

Decir ‘nunca jamás’

De hecho, Arthurs ha formado parte de la banda con la que Liam Gallagher ha girado este año, que este verano se ha decantado por un guion integrado exclusivamente por canciones de ‘Definitely maybe’. Conciertos que se han podido leer como un vaticinio del anuncio que estaba por venir. A esas pistas se sumaron últimamente otras señales que sugerían una suavización de posiciones en el eterno pulso Noel-Liam, con declaraciones del primero, el año pasado a la BBC, en las que advertía, al respecto de una reunión, que “nunca puedes decir nunca jamás”.

La siempre estridente relación entre ambos hermanos estalló el 28 de agosto de 2009, en París, cuando Liam irrumpió en el camerino de Noel blandiendo la guitarra favorita de este a modo de hacha y propinando con ella algunos porrazos que la dañaron (pero a todo se le puede sacar partido: Noel hizo restaurar la hermosa y ya mítica Gibson ES-355 y acabó en una subasta en París, el año pasado, donde fue vendida por 325.000 libras, cerca de 400.000 euros). Pocos días atrás, Oasis ya había tenido que suspender un concierto en el V Festival, en Chelmsford, por una indisposición de Liam que este atribuyó a una laringitis y Noel a una resaca (lo cual motivó una demanda del hermano pequeño). Aquello fue el final: Noel anunció que dejaba la banda y Oasis dejó de existir. Un episodio de puro folklore del rock’n’roll que ahora parece quedar muy lejos, veremos si solo temporalmente.