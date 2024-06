Javier Cercas ocupará el asiento de Javier Marías en la RAE: "Lo asumo como un servicio público"

Javier Cercas será el sustituto de Javier Marías en el sillón R de la Real Academia Española (RAE), el que el madrileño dejó libre al fallecer en septiembre de 2022. El autor de 'Soldados de Salamina' y 'Antatomía de un instante', uno de los escritores españoles más reputados dentro y fuera de nuestras fronteras, era el único candidato que optaba a la plaza vacante, aunque su aprobación no era segura por los equilibrios de poder y las afinidades dentro de la institución lingüística. Para tomar posesión de su asiento deberá redactar un discurso que tendrá que leer en junta pública de manera obligatoria y en el plazo de dos años a partir de hoy.

Ha sido el Pleno de la RAE, reunido este jueves en su sede madrileña, el que ha aprobado por mayoría absoluta, como obligan las normas de la institución, la candidatura de Cercas. La convocatoria de la plaza se había hecho pública en el Boletín Oficial del Estado del pasado 29 de abril de 2024. La lectura de los elogios y méritos del candidato tuvo lugar el 6 de junio, y la votación se ha llevado finalmente a cabo en la tarde de este jueves 13 de junio. La candidatura tenía que ser avalada por tres miembros, que en este caso han sido el filólogo Pedro Álvarez de Miranda y los escritores Clara Sánchez y Mario Vargas Llosa.

"Para mí es un honor haber entrado en la Academia. Se lo agradezco muchísimo a todos los académicos, a todos sin excepción. Muy en particular a las tres personas que me han patrocinado: a Mario Vargas Llosa, con quien mi deuda es inmensa, a Clara Sánchez y a Pedro Álvarez de Miranda. Y sobre todo al director de la Academia [Santiago Muñoz Machado], que lo ha puesto todo para que yo esté hoy ahí junto a los demás académicos", ha dicho Javier Cercas en declaraciones a este diario. "La verdad es que esto no estaba en mis planes, tengo que confesarlo, pero por eso me hace todavía más ilusión estar en un lugar donde ha estado tanta gente extraordinaria, desde Ramón y Cajal a Machado o Unamuno, además de los que están hoy ahí".

Cercas ha subrayado, además, que concibe su ingreso en la institución "como un servicio público. La Academia es una institución que pertenece a todos: mi plaza apareció en el BOE, el presidente de honor es el Rey, o sea, el jefe del Estado, y el presidente ejecutivo es el gobernador del Banco de España: con eso está todo dicho". Y ha añadido: "Entiendo que para eso me han elegido los académicos, para que yo añada el proverbial granito de arena a la preservación del bien común más importante que tenemos no solo los españoles, sino todos aquellos que hablan español, y que son muchísimos millones en todo el mundo: la lengua. Haré lo posible para cumplir mi trabajo de la mejor manera".

Un autor popular y respetado

Javier Cercas (Ibahernando, Cáceres, 1962) es escritor y columnista del diario 'El País'. Criado en una familia de inmigrantes extremeños en Cataluña, es doctor en filología por la Universidad de Barcelona, por lo que su trabajo más técnico con la lengua en esta nueva etapa no le va a resultar extraño. Después de algunos títulos iniciales, su carrera literaria despuntó con la publicación de 'Soldados de Salamina', novela de enorme éxito inspirada en la vida del intelectual falangista Rafael Sánchez Mazas que después llevó al cine David Trueba. En ella Cercas ya transitaba por el que se convertiría en el rasgo fundamental de su literatura, un terreno borroso entre la realidad y la ficción donde el autor mezcla géneros como la novela, la crónica y el ensayo. Eso mismo haría después en 'La velocidad de la luz', sobre sus años de estudios en Estados Unidos, y en 'Anatomía de un instante', su libro en torno al golpe de estado del 23-F. Cercas siempre ha mostrado un especial interés por dos momentos claves de nuestra historia, la Guerra Civil y la Transición a la democracia, y tanto su trabajo literario como el de columnista han orbitado a menudo en torno a ellos y a temas de actualidad política, como el 'Procés' independentista catalán, y sus vínculos el pasado.

En el año 2019 se hizo con el Premio Planeta, el que comporta el mayor galardón en metálico del mundo, con la novela policíaca 'Terra Alta'. Fue un premio muy comentado porque supuso un breve giro "literario" en un galardón siempre muy orientado a lo comercial, y también porque implicó su polémico paso del grupo Penguin Random House, donde había publicado hasta aquel momento, al imperio fundado por José Manuel Lara. Desde entonces viene publicando sus libros en la editorial Tusquets, propiedad del Grupo Planeta. Ha obtenido muchos premios más, entre los que se encuentran el Llibreter, el Salambó, el Ciudad de Barcelona, el Mondello, el Grinzane Cavour o el Jean Monnet.

La composición de la Real Academia Española respeta un equilibrio en el que un tercio de los miembros lo conforman lingüistas, otro tercio escritores y escritoras y un último tercio personas de otras profesiones con vínculos con la cultura y el idioma. Una vez ocupada la silla que le correspondía a Javier Marías, quedaría por cubrir la de su buen amigo Francisco Rico, fallecido hace solo unos meses. Pero la tradición de la Academia dice que ese proceso solo se pondrá en marcha como mínimo medio año después de la muerte de ese miembro, que en este caso se produjo a finales del mes de abril.