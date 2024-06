Marc Anthony inicia su gira en España en Marbella delante de 10.000 espectadores

El concierto con el que Marc Anthony ha arrancado su gira en España se ha convertido en una auténtica fiesta de la música latina en la que el puertorriqueño ha realizado un generoso repaso de sus casi cuatro décadas de éxitos musicales y ha hecho un guiño a la balada al interpretar '¿Y cómo es él?', del cantautor español José Luis Perales.

El puertorriqueño incluyó este tema en su décimo álbum de estudio, 'Iconos' (2010), y en 2012 lo interpretó en la 53 edición del Festival de la Canción de Viña del Mar, en Chile, junto a Perales, que en aquella ocasión formaba parte del jurado.

Con 'Historia Tour', Marc Anthony ha regresado a la Costa del Sol después de dos años y lo ha hecho por la puerta grande, ante una aforo de más de 10.000 personas que han cantado y bailado al ritmo de temas como 'Mala', 'Flor Pálida' o 'Valió la pena'.

Faltaban apenas quince minutos para las once de la noche cuando han sonado los primeros acordes musicales en el recinto ferial de La Caridad, avance inequívoco de que el espectáculo estaba a punto de comenzar.

El público que abarrotaba el auditorio y que esperaba ansioso desde hacía unas horas, estalló en aplausos al ver al que muchos consideran el padre de la salsa, que ha elegido para arrancar el concierto 'Pa’allá voy', el sencillo que da nombre el decimotercio de sus discos de estudio, que vio la luz en 2022.

Y si, valió la pena

Las palmas se volvieron vítores entusiastas y el auditorio rugió enfervorecido cuando Marc Anthony -enfundado en un ajustado pantalón vaquero, con camisa blanca y chaqueta clara- ha comenzado a mover las caderas y a entonar 'Valió la pena', un tema de 2004 convertido hoy en todo un himno de la música latina.

Móviles en alto de aficionados dispuestos a llevarse un recuerdo de la noche y banderas de Puerto Rico ondeando al viento, los asistentes se han mostrado dispuestos a darlo todo desde el minuto uno y Anthony lo ha agradecido.

Así, con un auditorio entregado y arropado por una docena de músicos y tres voces en los coros -dos masculinas y una femenina-, el artista ha salido al escenario a dar lo mejor de sí mismo y el público de Marbella ha podido ver este viernes a un Marc Anthony en plena forma.

Tras la tercera canción, desde las primeras filas de la pista le han entregado un ramo de flores, que Anthony ha aplaudido amablemente, y un rosario, que no ha dudado en echarse al cuello y que le ha acompañado el resto de la actuación.

Basta de lloriqueo, a bailar salsa

A una primera tanda de piezas más lentas, ha seguido otra con canciones más movidas. “Basta de lloriqueo”, ha comentado entre risas, y con un “¿queréis salsa?”, ha dado paso a los ritmos sabrosones que le caracterizan y que tanto gustan a sus fieles.

'Hasta ayer', 'Qué precio tiene el cielo', 'Hasta que te conocí' o 'Parecen viernes' han formado parte del repertorio elegido para un concierto que ha durado aproximadamente hora y media y que ha dejado al público con ganas de más. Como suele ser habitual, dicho sea de paso.

Al típico me voy pero no me voy le ha seguido el popular 'Vivir mi vida', último tema de un concierto del que Marc Anthony, visiblemente contento, se ha despedido con un “Que Dios me los bendiga”.

La actuación del artista de Puerto Rico, que este fin de semana capitanea uno de los equipos que participan en la competición de la Fórmula 1 eléctrica del Mar en Puerto Banús, inaugura la temporada de grandes conciertos del Oasiss Fest de Marbella. El 'Historia Tour' del puertorriqueño incluye otras tantas fechas en España y además del recital que ha ofrecido este viernes en Marbella prevé actuaciones en Pamplona (2 de junio), Las Palmas (6 de junio) y Tenerife (8 de junio), Valencia (11 de junio) y en Sevilla (16 de junio).

La gira española de Marc Anthony acabará en Madrid el 18 de junio. Tras despedirse del público español el artista continuará su ruta por Europa, donde actuará en Milán (Italia), Lisboa (Portugal), Nuremberg y Hamburgo (Alemania).